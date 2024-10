Van der Gijp ziet vreemd gedrag in ander programma rondom Neeskens: 'Blijkbaar hebben zij een debiele redactie'

René van der Gijp heeft gelijk bij het begin van de Vandaag Inside-aflevering van dinsdagavond uitgehaald naar Bar Laat. De analist vindt het belachelijk dat de overleden Johan Neeskens zo weinig aandacht kreeg.

Maandagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat Neeskens op 73-jarige leeftijd was overleden. Van der Gijp wil de grootheid van deze oud-voetballer nog eens aanstippen. "Je hebt trainers, Henk Fraser, noem ze allemaal maar op, maar je hebt ook trainers die iets neergezet hebben, die Nederland op de kaart hebben gezet. Je hebt spelers, een Mats Wieffer, ik noem maar wat. Maar je hebt ook spelers die écht grote spelers zijn geweest, hele grote spelers. Van Hanegem, Keizer, Cruijff, Neeskens, Wim Jansen, Ruud Gullit, ga nog maar even door. Dan vind ik niet dat je als tv-programma kan zeggen: 'Ja, god, Neeskens is overleden. Godverdomme. Jeetje. Jong man. Ja, jong. Onverwachts ook. Nou ja, we gaan door, we komen er dalijk nog even op terug'.

Gijp heeft zich enorm gestoord aan Sophie Hilbrand en haar Bar Laat. "Dat kan niet. Dat moet je afmaken, dat kan gewoon niet. Er liggen 150 van die idioten op het Centraal Station in Utrecht, dáár gaan we dan naartoe. Sommige dingen kunnen niet, dit van gisteren kon niet. Een grote speler die ons op de kaart heeft gezet."

Johan Derksen snapt de beweegredenen van Bar Laat wel, maar praat het niet goed. "Het is de huidige structuur van dat programma. Het moet flitsender, dat is het idee. Maar het is alleen maar warrig." Van der Gijp countert: "Ja, maar van die structuur kun je van afwijken." Olcay Gulsen vraagt vervolgens of het programma op NPO1 nog later nog aandacht heeft besteed aan het overlijden van Neeskens. "Ja, hèhè, na een halfuur." Gulsen ziet de irritatie in de ogen van Van der Gijp. "Je bent boos hè?" De analist verwerpt dat idee. "Nee, ik vind dat gewoon niet kunnen. Schijnbaar hebben ze gewoon een debiele redactie."

