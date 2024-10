Van Hanegem: 'Eén goede actie, verder deed hij alles verkeerd'

Het goede resultaat tegen FC Twente (2-1 zege) verbloemt volgens Willem van Hanegem veel bij Feyenoord. Een goede wedstrijd speelde de ploeg van Brian Priske zeker niet; met name de voorhoede maakte weinig indruk op Van Hanegem. De enige speler die hij in positieve zin uitlicht, is middenvelder In-Beom Hwang.

“Feyenoord zag ik een halfuur lang proberen als een kip zonder kop FC Twente onder druk te zetten. Werkelijk overal waren ze te laat”, stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “En ik zie in het veld dan ook niemand die zegt dat lukraak naar verdedigers sprinten niet slim is en het probeert aan te passen. Dan bevalt mij In-Beom Hwang nog het meest, dat doelpunt met zijn zwakke been was ook weer zo’n moment dat je denkt dat hij de ploeg beter kan gaan maken.”

“Winnen terwijl de hele voorhoede zo zwak speelt, dat is dan wel lekker”, erkent de Kromme. “Igor Paixão deed maar weer wat, Ibrahim Osman heb ik nog niet op veel goeds kunnen betrappen en Ayase Ueda is een mysterie.” Ueda opende de score in minuut 28. “Die kopbal was mooi, dat lukte hem ook al tegen NAC, maar verder deed hij eigenlijk alles verkeerd. Terwijl hij nu toch echt een kans van maanden heeft om het te laten zien. Maar het houdt nog niet over.”

