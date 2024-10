Van Hooijdonk zegt daags voor duel met Girona wat Feyenoord-fans niet willen horen

Pierre van Hooijdonk leeft met een dubbel gevoel toe naar de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord van woensdagavond in speelronde 2 van de Champions League. Van Hooijdonk heeft nog niet heel veel vertrouwen in de formatie van coach Brian Priske, maar merkt tegelijkertijd op dat het bij Girona ook nog niet van een leien dakje gaat. De voormalige voetballer van onder meer NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal denkt dat de ‘onrust’ in Rotterdam-Zuid snel kan verdwijnen als de gewenste resultaten komen.

Feyenoord opende de nieuwe campagne in de Champions League twee weken geleden met een even pijnlijke als kansloze nederlaag tegen Bayer Leverkusen. De Rotterdammers waren een paar dagen later in de Eredivisie weliswaar met 2-0 te sterk voor NAC Breda, maar lieten afgelopen zaterdag op bezoek bij NEC alweer voor de vierde keer dit seizoen punten liggen. Van Hooijdonk verliet De Kuip na het duel met Bayer Leverkusen ‘terneergeslagen’ en dat gevoel is er in de afgelopen twee weken niet heel veel beter op geworden. “Veel vertrouwen heb ik eigenlijk nog niet, al moet ik wel zeggen dat de tegenstander ook niet de beste resultaten heeft behaald”, zo zegt Van Hooijdonk dinsdagavond op Ziggo Sport.

LEES OOK: Blind mist duel met Feyenoord, ook wedstrijd tegen PSV op de tocht

Girona is weliswaar de nummer drie van Spanje in het afgelopen seizoen, maar slaagt er tot op heden allesbehalve in om die uitstekende prestatie een passend vervolg te geven. Na acht competitieduels staat de teller op slechts negen punten. Bovendien werd geen van de laatste vier wedstrijden in LaLiga gewonnen. “Als je een beetje gaat rekenen en kijkt waar Feyenoord wel de punten kan gaan halen, dan zou dat best eens hier kunnen zijn”, zo denkt Van Hooijdonk, al is dat gevoel veel meer gebaseerd op wat er de afgelopen maanden bij Girona is gebeurd en zeker niet op de optredens van Feyenoord tot nu toe. “Daar lijkt het ook wel een beetje op wat er bij Feyenoord is gebeurd. Girona is ook een paar key spelers kwijtgeraakt en beleeft ook een valse start in de competitie.”

Maar het is duidelijk dat het bij Feyenoord een stuk beter zal moeten om woensdagavond een goed resultaat te halen in Spanje. “Van Feyenoord in de competitie heb ik nog niet echt een signaal gezien waarvan ik dacht: dit is echt aan de betere hand. Natuurlijk zitten er periodes tussen dat het prima is om naar te kijken, maar het gewenste resultaat heeft het nog niet opgeleverd. Dat zorgt voor een stukje onrust, en tegelijkertijd voor een stukje vertrouwen als de resultaten wel in jouw richting zijn”, aldus Van Hooijdonk.

De ontmoeting tussen Girona en Feyenoord begint woensdag om 18.45 uur. Girona ging in speelronde 1 van de Champions League met 1-0 onderuit tegen Paris Saint-Germain.

