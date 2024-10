Blind mist duel met Feyenoord, ook wedstrijd tegen PSV op de tocht

zal woensdagavond niet in actie komen wanneer Girona het in de Champions League in eigen huis opneemt tegen Feyenoord, zo melden de Spanjaarden op de officiële kanalen. Blind liep zondag een blessure op en is vier weken afwezig.

Afgelopen zondag moest Blind zich op bezoek bij Celta de Vigo (1-1) laten wisselen. De basisspeler van Girona liep kort na de rust een blessure op, maar kon wel zelfstandig van het veld aflopen. Inmiddels is duidelijk dat de oud-Ajacied vier weken aan de kant staat. Daarmee mist hij het duel met Feyenoord van woensdag. De wedstrijd tegen PSV, op 5 november, moet hij in principe wel kunnen halen. Of dat echt lukt, zal nog moeten blijken.

Naast Blind moet Girona het ook stellen zonder controleur Oriol Romeu. De middenvelder liep in hetzelfde duel een blessure op aan zijn bovenbeen, waardoor hij acht weken aan de kant zal staan. Een aderlating voor Girona, waar Romeu vaste basisspeler is.

Girona en Feyenoord staan woensdagavond tegenover elkaar in Estadi Montilivi in het kader van de competitiefase van de Champions League. Het duel in Noord-Spanje gaat om 18.45 uur van start en staat onder leiding van de Zwitser Urs Schnyder. Beide ploegen verloren hun eerste duel in het miljardenbal.

🏥 COMUNICAT MÈDIC |



Oriol Romeu: té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta.

Temps de baixa aproximat: 8 setmanes.



Daley Blind: té una lesió al soli de la cama esquerra.

Temps de baixa aproximat: 4 setmanes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) October 1, 2024

