Vraagtekens bij acties Priske: 'Waarom zeg je dat? Zou ik nooit doen'

Bram van Polen vindt het gek dat Brian Priske zo open was over het feit dat hij spijt heeft van zijn keuze om het systeem bij Feyenoord te veranderen. Arne Slot speelde vorig seizoen in een 4-3-3-systeem, maar Priske koos voor 3-4-3. Daar is de Deen ondertussen op teruggekomen.

Slot was vorig seizoen en de seizoenen ervoor succesvol met een typisch Nederlands systeem, 4-3-3. Nieuwe trainer Priske wilde het even helemaal anders gaan doen, maar heeft daar nu spijt van. Bij Voetbalpraat op ESPN worden die woorden besproken. Danny Koevermans kan de eerlijkheid van de coach wel waarderen. "Hij stelt zich zo mooi kwetsbaar op."

Tafelgenoot Van Polen heeft niet dezelfde mening. "Vind je dat mooi? Hij is de trainer, hij moet gewoon staan voor waar hij in gelooft. Ik vind dat juist iets sterks. Ik zou dat nooit naar de buitenwereld zeggen. Intern heb je het daar misschien over, maar dit? Misschien zien de jongens dit als zwakte."

De achterban en criticasters geruststellen op deze manier vind Van Polen ook geen goede reden. "Mensen blijven toch altijd zeuren. Wij vinden er altijd wel wat van. Daar moet je een beetje schijt aan hebben. Waarom? Ook zo'n bericht op social media, hou dat lekker bij je." Koevermans vindt dat echter te makkelijk gedacht. "Wij weten niet echt hoe het voelt om zo'n ploeg met zo'n achterban te moeten managen en daar naar buiten te moeten treden. Je kunt heel makkelijk zeggen van 'je moet het niet doen', maar ga er maar aanstaan. Met dat Legioen erachter dat kritiek op alles heeft, met de media die eigenlijk al vanaf dag één aan je stoelpoten loopt te zagen, ná de overwinning op PSV."

