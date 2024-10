Vitesse-fans krijgen twee snoepjes thuisgestuurd na rookwolken-duel

Vitesse heeft zijn eigen supportersschare een brief gestuurd met daarbij twee kikkersnoepjes. Het gaat om een soort steunbetuiging, nadat de voor het uitduel bij De Graafschap (3-1 verlies) meegereisde fans tijdens de wedstrijd te maken kregen met rookwolken.

De Graafschap speelde zondag 29 september een wedstrijd tegen Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie, in Doetinchem. Het duel eindigde, mede door een rode kaart van Alexander Büttner, in een vrij eenvoudige overwinning voor De Superboeren. Helaas ging het er op de tribunes niet zo sympathiek aan toe.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman voert twee wijzigingen door en wijst nieuwe aanvoerder aan

Zo zouden beide supportersgroepen vuurwerk naar elkaar hebben gegooid, waarbij de fans van De Graafschap 'meerdere rookpotten in het uitvak gooiden', volgens de veiligheidsregio. Zo'n tien Vitesse-supporters raakten al tijdens de wedstrijd onwel, na de wedstrijd liep dat aantal flink op naar ongeveer vijftig. "In zes verschillende bussen werden mensen onwel, maar de chauffeurs niet", stelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Daarom denken we dat dit gerelateerd kan zijn aan de rookbommen in het stadion."

Vitesse en de bijbehorende Supportersvereniging hebben nu 'even een opkikkertje' naar de eigen fanschare gestuurd: een brief met daarbij twee kikkersnoepjes. "Beste supporter, de wedstrijd De Graafschap tegen Vitesse verliep allesbehalve soepel. Zowel sportief als qua beleving werd de wedstrijd letterlijk overschaduwd door een donkere rookwolk." De club betreurt de gevolgen die hieruit voortvloeiden. "Deze rook zorgde bij velen van jullie voor ongemak en zelfs voor enkele zorgelijke gezondheidssituaties. Dat is uiteraard het laatste wat we willen. We begrijpen dat iedereen inmiddels op de been is, we zijn blij om dit te horen."

Wat vinden jullie van deze actie van Vitesse? Laden... 51.1% Een goede actie, de fans voelen zo dat de club achter ze staat. 48.9% Maar matig: twee kikkersnoepjes, wat moet je ermee? 133 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.