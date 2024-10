De opvolger van Sir Alex Ferguson doet opmerkelijke uitspraken over Erik ten Hag

David Moyes komt met een opmerkelijke uitspraak over het functioneren van Erik ten Hag bij Manchester United. De Schot, die zich tien jaar geleden als eerste trainer vergaloppeerde aan de erfenis van Sir Alex Ferguson op Old Trafford, vindt dat de Nederlander a brilliant job doet bij de Mancunians.

De 61-jarige Moyes maakte naam als trainer van Everton, waar hij tussen 2002 en 2013 liefst elf jaar werkzaam was. De Schotse trainer werd in 2013 belast met de monstertaak om Ferguson, die na bijna 27 zeer succesvolle jaren afzwaaide, op volgen bij United. Moyes haalde het einde van zijn eerste seizoen echter niet. Na hem sneuvelden achtereenvolgens ook Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer in het Theatre of Dreams, voordat Ten Hag in de zomer van 2022 werd aangesteld.

Onder leiding van Ten Hag zijn de resultaten dit seizoen teleurstellend. United staat slechts veertiende in de Premier League en speelde in de Europa League gelijk tegen achtereenvolgens FC Twente (1-1) en FC Porto (3-3). Engelse media melden dat de clubleiding vandaag (dinsdag) bijeen is om het functioneren van Ten Hag tegen het licht te houden. Sir Jim Ratcliffe, sinds december vorig jaar in het bezit van een kwart van de clubaandelen, zou uiteindelijk de beslissende stem hebben, al legde de INEOS-miljardair de verantwoordelijkheid eerder deze week bij de door hemzelf aangestelde CEO Omar Berrada en sportief directeur Dan Ashworth.

Als het aan Moyes ligt, blijft Ten Hag in ieder geval in het zadel. "Ik denk dat hij het briljant doet", zegt de Schot tegen BBC Sport. "Hij heeft enorme veerkracht getoond in de situatie waarin hij zich bevindt, en ik denk dat hij lof verdient voor zijn gedrag. Ik heb hem nog geen vragen of interviews zien ontwijken", prijst Moyes het feit dat Ten Hag niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden. "Ik denk dat hij daar veel krediet voor moet krijgen. Het is een baan met een immense druk, mensen praten heel veel over je, maar ik moet zeggen dat hij het fantastisch doet", aldus Moyes.

