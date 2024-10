Ten Hag krijgt steun uit onverwachte hoek: 'Beoordeel hem aan het einde van het seizoen'

Erik ten Hag krijgt te midden van alle twijfels over zijn functioneren bij Manchester United steun uit onverwachte hoek. De zeventienjarige dartssensatie Luke Littler, groot fan van de club, hoopt dat de Nederlander in ieder geval het huidige seizoen af mag maken.

De afgelopen weken is de positie van Ten Hag voortdurend onderwerp van gesprek in zowel Engeland als ver daarbuiten. De Nederlandse trainer is begonnen aan zijn derde seizoen op Old Trafford, maar ondanks de enorme investeringen die hij in zijn spelersgroep mocht doen - United gaf sinds zijn komst al meer dan 600 miljoen euro uit aan transfersommen - blijven de sportieve resultaten achter.

In de Premier League bivakkeert de grootmacht op een teleurstellende veertiende plaats, met acht punten uit zeven wedstrijden en een negatief doelsaldo (-3). In de Europa League werd bovendien niet gewonnen van zowel FC Twente (1-1 op Old Trafford) als FC Porto (3-3 in Portugal). Vorige week werden de duels met Porto en dat van afgelopen zondag, in de competitie tegen Aston Villa, als mogelijk 'cruciaal' bestempeld voor de toekomst van de trainer. Op Villa Park sleepte Ten Hag er zondag een verdienstelijke 0-0 uit. Geen overwinning, maar wel een resultaat én een clean sheet, waarop de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax verder zou kunnen borduren.

Als het aan Littler ligt in ieder geval wel: "Ik ben het eens met wat hij zei", aldus de darter tegenover BBC Sport Manchester. "Hij zei: beoordeel ons niet nu, maar aan het einde van het seizoen. Het is natuurlijk een slechte start geweest, maar ik ben het met hem eens. Beoordeel hem aan het einde van het seizoen, of we het nu goed of slecht doen."

🗣️ "Judge us at the end of the season"



Man Utd super fan Luke Littler is backing Erik ten Hag to turn things around 💪#MUFC #bbcfootball 🎯 — BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) October 7, 2024

Moet Manchester United vertrouwen houden in Erik ten Hag? Laden... 83% Ja 17% Nee 53 stemmen

