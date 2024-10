Telegraaf geeft Koeman opmerkelijk cijfer na ontluisterend verlies Oranje in München

Het Nederlands elftal verloor maandagavond op ontluisterende wijze van Duitsland (1-0), maar bondscoach Ronald Koeman krijgt tóch een voldoende in De Telegraaf. Oud-international Ben Wijnstekers beoordeelt de prestaties van Koeman met een 5,5.

"Als een ploeg zo slecht speelt en lang niet de oplossing weet in de eerste helft, kan de coach geen dikke voldoende krijgen", meent Wijnstekers, die tussen 1979 en 1985 in totaal 36 keer het Oranje-shirt aantrok en in 1983 van de partij was toen Koeman zélf debuteerde in het Nederlands elftal, dat in een oefenduel met 0-3 klop kreeg van Zweden. Vooral de openingsfase in München was ver onder de maat, zegt Wijnstekers: "Ik ben blij dat het geen 3-0 stond na 20 minuten."

Toch kan de oud-Feyenoorder een klein plusje uitdelen aan de bondscoach: "Het enige positieve was dat Koeman na rust meteen Wieffer en Malen in de ploeg bracht", doelt Wijnstekers op de wissels die Oranje in de rust doorvoerde. Dat was ook broodnodig, analyseert Wijnstekers: "Het probleem bij Nederland zat hem echt in een gebrek aan controle op het middenveld, waardoor De Vrij en Van de Ven niet wisten of ze wel of niet moesten doordekken. De afstemming ontbrak volledig.”

Wijnstekers wijst erop dat Oranje met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch drie spelers van de huidige Premier League-koploper Liverpool in de gelederen heeft. Tel daarbij op dat ook Tijjani Reijnders (AC Milan), Stefan de Vrij en Denzel Dumfries (Internazionale), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) voor grote clubs spelen, maar kan geen antwoord formuleren op de vraag of het Nederlands elftal uit 'toppers of louter subtoppers' bestaat. "Dan valt het me wel tegen dat je met z’n allen zo speelt tegen Duitsland. Wie moet Koeman dan gaan opstellen?", vraagt de oud-international zich hardop af. "Moet hij Ian Maatsen linksback maken? Moet hij Malen in de basis zetten? Moet hij een grote, sterke spits opstellen die de ballen doorkopt? Gaat Nederland dan anders spelen?", vervolgt Wijnstekers. "Juist Brobbey is normaal ook een aanspeelpunt. Als team hebben al deze spelers die bij grote clubs in het buitenland zitten gefaald", luidt de conclusie.

