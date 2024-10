'Xavi neemt contact op met Flick: Duitser ziet zich genoodzaakt om te liegen'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick en zijn voorganger Xavi Hernández gingen vorige week weliswaar met een grote glimlach met elkaar op de foto, maar hun relatie is dit jaar zeker niet altijd zo goed geweest. Toen Xavi een paar maanden geleden geen idee had of hij nou wel of niet bij FC Barcelona zou aanblijven en in de tussentijd via het nieuws moest vernemen dat de clubleiding gesprekken voerde met Flick, vroeg hij aan de Duitser of hij inderdaad in onderhandeling was met de Catalanen. Flick zou dat toen hebben ontkend.

Dat meldt The Athletic woensdag althans. De toekomst van Xavi hield de gemoederen in de tweede helft van het afgelopen seizoen lang bezig. Hij maakte begin dit kalenderjaar zelf kenbaar na het seizoen te zullen vertrekken als hoofdtrainer, na een reeks teleurstellende resultaten. Maar president Joan Laporta was er alles aan gelegen om Xavi binnenboord te houden en maakte dan ook serieus werk van zijn aanblijven. Laporta overtuigde Xavi om in dienst te blijven als hoofdtrainer. Maar na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Paris Saint-Germain én het mislopen van de landstitel besloot Laporta tóch dat het tijd was voor een nieuwe trainer.

De keuze van Laporta viel uiteindelijk op Flick, die in het seizoen 2019/20 als trainer van Bayern München nog met 8-2 te sterk was voor FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Volgens The Athletic stonden Flick en Xavi al met elkaar in contact toen eerstgenoemde nog bondscoach was van Duitsland. Hun verstandhouding liep een paar maanden geleden echter een knauw op. Toen Xavi in mei geen reactie kreeg vanuit de clubleiding aangaande zijn toekomst, berichtten de Spaanse media uitgebreid over de trip van sportief directeur Deco en spelersmanager Bojan Krkic naar Londen, waar zij Flick zouden ontmoeten. Xavi nam vervolgens het heft in eigen handen en berichtte Flick met de vraag of hij in onderhandeling was met FC Barcelona.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong irriteert Hansi Flick en moet voor straf 45 minuten warmlopen'

De Duitser zou toen hebben geantwoord dat hij op dat moment níét in gesprek was met de Catalanen, terwijl dat dus wél het geval zou zijn geweest. Volgens The Athletic zag Flick zich ‘omwille van toekomstige relaties’ echter genoodzaakt om te liegen tegen zijn voorganger. De nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona nam tijdens de recente interlandperiode contact op met Xavi, om er zeker van te zijn dat er geen onderlinge spanningen meer waren. Die bleken inderdaad te zijn verdwenen. Xavi plaatste vlak voor het afgelopen weekeinde een foto met Flick op zijn Instagram. The Athletic bevestigt dat de ontmoeting tussen de trainers ‘heel goed’ is verlopen.

