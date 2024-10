'Zeer onsportieve actie' van Feyenoord-verdediger Lotomba in minuut 70

is ontsnapt aan een gele kaart in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente (2-1), zo vindt journalist Jeroen Kapteijns. De rechtsback van Feyenoord ging in de zeventigste minuut opzichtig naar de grond, op zoek naar een penalty.

Lotomba combineerde met Igor Paixão en kreeg de bal aan de zijkant van het strafschopgebied. Hij ging naar de grond en wilde de indruk wekken dat hij was neergehaald door Sayfallah Ltaief. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük ging daar niet in mee.

Uit de televisiebeelden bleek inderdaad dat van contact geen sprake was. Toch kwam Lotomba weg zonder gele kaart. Diverse gebruikers van sociaal medium X vinden dat onterecht, onder wie journalist Kapteijns van De Telegraaf.

“Zeer onsportieve schwalbe van Feyenoorder Lotomba, maar de gele kaart blijft achterwege. Er is nul contact maar hij gaat naar de grond in een poging een penalty te versieren. Op dit soort vormen van spelbederf mogen scheidsrechters best wat scherper zijn", vindt Kapteijns.

