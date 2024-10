Ziggo Sport-commentator blundert: 'Wat een idioot, dan leef je écht onder een steen'

De commentator van dienst bij het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Young Boys (5-0) moet het op sociale media flink ontgelden. De verslaggever van Ziggo Sport krijgt kritiek, aangezien hij tijdens de wedstrijd meerdere keren verschillende spelers door elkaar haalde.

De commentator van Ziggo Sport ging na ongeveer tien minuten spelen de fout in op het moment dat de nieuwe doelman van FC Barcelona, Wojciech Szczesny, op de tribunes in beeld werd gebracht. De commentator zei vervolgens dat het Marc-André ter Stegen was die vanaf de tribune de wedstrijd tussen FC Barcelona en Young Boys zat te kijken: "Wat is dat voor idiote commentator bij Barcelona”, schreef een kijker dinsdagavond op X. “Verwart Baldé met Martínez, een mislukt schot van Raphinha vindt hij een schitterende voorzet en Szczesny op de tribune noemt hij Ter Stegen. Geen keus meer zeker met al die wedstrijden”

Er zijn meer voetballiefhebbers die de fouten van de commentator tijdens het duel in Barcelona zijn opgevallen: "Wat een saaie commentator bij Bacelona, die Szczęsny aanziet voor Ter Stegen en maar blijft mompelen in plaats van goed wedstrijdcommentaar te geven", schrijft een kijker. “Sorry hoor, maar als je niet weet hoe Ter Stegen eruitziet, dan leef je echt onder een steen als commentator", reageert een andere kijker op X.

Wat een saaie commentator bij Barca die Szczęsny aanziet voor Ter Steegen en maar blijft mompelen ipv goed wedstrijdcommentaar te geven — Kingtuur (@Kingtuur13) October 1, 2024 Szczesny komt in beeld, commentator van @ZS_Voetbal: "Ja daar zit ie, Marc Andre Ter Stegen"...



Sorry hoor maar als je niet eens weet hoe Ter Stegen eruit ziet, dan leef je echt onder een steen als commentator. — Pinhead.EXE (@PinheadFTW) October 1, 2024

