Ajax komt in 34e minuut van Legends-duel met prachtig eerbetoon voor Abdelhak Nouri

In de 34e minuut van het duel Ajax Legends - Real Madrid Legends was er in de Johan Cruijff ArenA een fraai eerbetoon voor Abdelhak Nouri te zien. De familie van het voormalige Ajax-talent was in het stadion en zag de hele ArenA flink klappen, nadat er een fraaie afbeelding op de grote schermen werd getoond.

Nouri werd jarenlang gezien als een groot talent binnen de jeugdopleiding, maar kreeg tijdens een trainingskamp van Ajax in Oostenrijk in 2017 een hartstilstand. Daarbij liep hij ernstig hersenletsel op. Tegen de NOS vertelde broer Abderrahim hoe het momenteel met Nouri is. "Veel mensen denken dat hij nog steeds in coma ligt, maar dat is niet het geval: hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is." Nouri is nu 27 jaar.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het duel tussen de legendes van Ajax en Real Madrid, ter ere van het 125-jarig jubileum van de Amsterdamse club, werd er stilgestaan bij de toestand van Nouri. Er klonk een daverend applaus door de Johan Cruijff ArenA voor de jongen die veel te vroeg moest stoppen met voetballen. Op grote schermen was een fraaie afbeelding te zien, die eerder dit jaar voor Nouri is gemaakt.

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

