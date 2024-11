Schokkend: afpersing van Ajax-speler was aanleiding voor poging tot moord in 2023

Misdaadjournalist Paul Vugts van Het Parool is donderdagavond met een schokkend verhaal gekomen over een (onbekende) speler van Ajax. Volgens justitie was de afpersing van een voetballer de reden achter een poging tot moord op 9 juli 2023 in Amsterdam-Zuidoost.

“Het neergeschoten slachtoffer zou voor de speler zijn opgekomen. Naasten van de Ajaxspeler waren al doelwit geweest van een explosie en brandstichtingen, bij een woning en auto’s”, onthult Vugts, die schrijft over een ‘bijna fatale schietpartij’. De justitie eiste acht jaar cel tegen crimineel Jeymon A. (30) voor poging tot moord op de kennis van de Ajacied. Diezelfde A. werd veroordeeld voor vuurwapenbezig, zware bedreigingen en drugsbezit.

‘Ajax-speler afgeperst’

Het is onduidelijk over welke speler van Ajax het gaat en of hij nog onder contract staat in Amsterdam. Volgens justitie heeft de voetballer geen aangifte van afpersing gedaan en wil hij niet meewerken aan een onderzoek. “Daarom worden A. en eventuele andere betrokkenen daarvoor niet apart vervolgd. De veronderstelde afpersing staat niettemin centraal in de strafzaak tegen A. omdat die de aanleiding zou zijn van het neerschieten van de man die voor de Ajacied was opgekomen – en daarvoor door de speler zou zijn betaald”, schrijft Vugts.

‘Kogel gevangen’

De neergeschoten kennis van de Ajaxspeler zou in een onderschept bericht hebben gezegd dat hij ‘een kogel had gevangen’ voor de voetballer. Nadat hij was neergeschoten, reed hij zelf naar het politiebureau Flierbosdreef in Amsterdam-Zuidoost, waar hij door agenten werd gevonden voor de deur in foetushouding van de pijn. Zonder een spoedoperatie, had hij het waarschijnlijk niet overleefd, zo zegt de aanklager. “De kogel was door zijn darmen en blaas gegaan. In de auto van het slachtoffer lag een plas bloed, zijn kleding was doorweekt”, schokt Het Parool.

Het slachtoffer wilde de politie achteraf niets vertellen over waarom de schietpartij plaatsvond en weigerde aangifte te doen. Hij gaf alleen toe dat hij bevriend is met de contractspeler van Ajax.

