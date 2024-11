Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst tegen PEC Zwolle vervanger van Godts aan

Ajax-trainer Francesco Farioli kan de komende weken geen beroep doen op en dat is een flinke tegenslag voor de Italiaan, want heel veel buitenspelers heeft hij niet tot zijn beschikking. Farioli kiest in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle dan ook voor als vervanger van de geblesseerde Godts, zo verwacht het Algemeen Dagblad althans. krijgt naar verluidt de voorkeur boven .

Ajax ging twee weken geleden op bezoek bij FC Twente. Er waren nog maar een paar minuten te gaan in de eerste helft toen Godts na een uiterste poging om een hoge bal onder controle te krijgen naar zijn hamstring greep. Iedereen wist meteen dat het foute boel was. En dat bleek niet veel later: Ajax kan in ieder geval de komende wedstrijden geen beroep doen op Godts. Om te beginnen zondag tegen PEC Zwolle. Het is de afgelopen twee weken veel over de mogelijke vervanger van Godts gegaan en Farioli lijkt de knoop te hebben doorgehakt.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat de Italiaan in ieder geval in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle kiest voor Akpom als vervanger van Godts. Akpom is van nature een spits en kan ook áchter de spits spelen, maar sinds de komst van Farioli moet hij zich richten op de flanken. Zo speelde de Engelsman in de kraker tegen Feyenoord aan de rechterkant en was hij in de topper tegen PSV aan de andere kant te vinden. Akpom begon tegen FC Twente als rechtsbuiten, maar nam na het uitvallen van Godts plaats op de linkerflank. Daar lijkt hij tegen PEC Zwolle te gaan starten.

Farioli wijzigt zijn opstelling voor het duel met PEC Zwolle mogelijk op één positie ten opzichte van het bezoek aan FC Twente. Godts is er dus niet bij. Akpom neemt mogelijk zijn plek over, maar Bertrand Traoré komt voor hem in het elftal. Traoré begon in Enschede op de bank maar bezorgde Ajax als invaller een zwaarbevochten punt. Farioli lijkt voor de rest vast te houden aan de inmiddels vertrouwde namen. Remko Pasveer staat uiteraard onder de lat en de defensie wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Brobbey opnieuw op de bank

Op het middenveld krijgt Davy Klaassen opnieuw de voorkeur boven Kian Fitz-Jim. Klaassen, die sinds zijn terugkeer al zes keer scoorde, wordt op het middenveld vergezeld door Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Voorin worden de flanken dus ingevuld door Traoré en Akpom, Weghorst is tegen PEC Zwolle de spits - zo verwacht het AD dan. Weghorst was tegen FC Twente ook al basisspeler, wat zou betekenen dat Brobbey voor de tweede wedstrijd op een rij genoegen lijkt te moeten nemen met een rol als invaller. Zowel Weghorst als Brobbey was tijdens de afgelopen interlandperiode trefzeker voor het Nederlands elftal: Weghorst benutte een strafschop tegen Hongarije, Brobbey knikte raak tegen Bosnië-Herzegovina.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

