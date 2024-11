Mika Godts meldt zich op Instagram na trieste aftocht in Enschede, Ajax-spelers reageren massaal

komt met een kernachtige boodschap op Instagram, nadat hij zondag geblesseerd uitviel in de wedstrijd tussen FC Twente en zijn werkgever Ajax (2-2). Onder het bericht van de Belg regent het steunbetuigingen van zijn ploeggenoten.

Vlak voor rust ging het voor Godts helemaal mis in de Grolsch Veste. De Belg probeerde een lange bal van Jordan Henderson uit de lucht te plukken, maar miste de bal en greep daarop naar zijn hamstring. Na tussenkomst van de clubarts was al snel duidelijk dat de wedstrijd er voor hem op zat; trainer Francessco Farioli bracht in zijn plaats Bertrand Traoré in het elftal.

Over de exacte aard van Godts' kwetsuur is nog niets bekend, maar op zijn Instagram reageert de vleugelspeler in drie woorden: "Coming back stronger!" ("Ik kom sterker terug"), leest het. Onder de post van Godts reageren onder meer ploeggenoten als Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Traoré, Henderson met steunbetuigingen in de vorm van emoji's en schrijft Chuba Akpom dat hij 'niet twijfelt' aan de woorden van Godts.

De 19-jarige Godts was de afgelopen weken meermaals belangrijk voor het Ajax van Farioli. Zo tekende hij vorig weekend in de topper tegen PSV voor de winnende treffer (3-2) en droeg Godts met een doelpunt bij aan de 5-0 zege op Maccabi Tel Aviv in de Europa League.

