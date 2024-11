Kwakman sabelt smoes Farioli en Pasveer neer: ‘Geen excuus!’

Kees Kwakman is het er niet mee eens dat Ajax de interlandperiode mag gebruiken als excuus voor het zwakke spel. Zowel trainer Francesco Farioli als noemden dit als de voornaamste reden voor het slechte begin van Ajax tegen PEC Zwolle.

Ajax had het zondag moeilijk in eigen huis tegen PEC Zwolle, maar wist wel met 2-0 te winnen. Na afloop van het duel wordt Pasveer gevraagd wat de reden was van de matige eerste helft van de Amsterdammers. “De eerste wedstrijd na een interlandbreak is altijd lastig”, geeft de doelman aan voor de camera van ESPN. “Veel jongens zijn even weggeweest en hebben bij een ander team gespeeld. Dan zijn de vastigheden misschien even weg. En misschien vermoeide benen.”

Ook Farioli geeft aan dat het lastig is om goed te spelen als veel spelers net daarvoor met de nationale ploeg op pad zijn geweest. “Het was vandaag niet makkelijk”, geeft de oefenmeester aan. “De prestaties op het veld waren niet zoals die horen te zijn.” Dit ligt volgens de trainer vooral aan de interlandperiode. “Het is dan altijd lastiger om de stukjes samen te laten vallen.”

Kwakman wil het niet horen

Na afloop van het interview wordt Kwakman gevraagd of hij zich in het excuus kan vinden. “Het is geen excuus”, geeft de analist duidelijk aan. “Ik heb er even over nagedacht, maar ik vind het geen excuus.” Nadat Kwakman het interview van Farioli heeft aangehoord, maakt hij de vergelijking met PEC Zwolle, dat wel goed aan het duel begon. “Zij hadden ook drie jongens die weg waren en die moesten verder weg dan die jongens uit Europa bij Ajax”, doelt de oud-voetballer op Sherel Floranus, Dylan Vente en Jamiro Monteiro, die respectievelijk naar Curaçao, Suriname en Kaapverdië moesten.

Ajax gaat zelf in excuus geloven

Volgens Kwakman hebben ze het bij Ajax in ieder geval besproken, aangezien ze er allemaal over beginnen. “Maar dat moet je niet doen, want er komen nog wat interlandperiodes aan”, stelt de analist, die verwacht dat de Amsterdammers dan weer de weg kwijt gaan raken.

