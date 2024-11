Ajax-fans maken zich niet populair en worden aangepakt door Baskische politie

Een aantal van de Ajax-fans die naar Spaans Baskenland zijn afgereisd om het duel Real Sociedad - Ajax bij te wonen, is donderdagavond door de politie opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is van de onrust.

Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd kwamen enkele fans van de club in aanraking met de Baskische politie, de Ertzaintza. Op beelden op X is te zien hoe een grote groep Ajax-supporters belaagd wordt door agenten en wegrent. Een Spaanse twitteraar schrijft erbij: "Dit zijn nou net de beelden die we niet wilden zien..."

Eerder op de avond werden Ajacieden op Plaza Easo al aangenomen. Op de derde video hieronder is te zien hoe enkele fans van de Amsterdamse club met hun handen tegen de ramen van een gebouw moeten staan, terwijl de politie bezig is met de arrestaties. "Meerdere Ajax-ultra's zijn gefouilleerd en tegen de ramen aan geplaatst door de politie", staat erbij.

