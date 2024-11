Parool komt met heel ander geluid over 'gedwongen vertrek' Witschge bij Ajax

Het Parool komt dinsdagmiddag met een heel ander geluid over het 'gedwongen vertrek' van Richard Witschge bij Ajax. De 55-jarige oud-speler van de club spande recent een arbitragezaak tegen Ajax aan nadat hij afgelopen zomer 'moest' vertrekken uit zin functie als individueel techniektrainer. De Amsterdamse krant schrijft dat Witschge echter wél mocht aanblijven.

Witschge brak als speler in de tweede helft van de jaren '80 door bij Ajax, dat de middenvelder in 1991 verkocht aan FC Barcelona. Na omzwervingen in Frankrijk (Bordeaux) en Engeland (Blackburn Rovers) keerde Witschge in 1995 terug op het oude nest, waarna hij - na een verhuurperiode bij Alavés - in 2003 opnieuw vertrok. In 2012 keerde hij voor de tweede keer terug in Amsterdam, om als individuele techniektrainer aan de slag te gaan in de bovenbouw van de jeugd en later bij het eerste elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-icoon spant arbitragezaak aan tegen club: 'Doet me erg pijn dat het zo is gelopen'

Tot afgelopen zomer. Zowel Witschge als keeperstrainer Anton Seuntjens zouden geen nieuw contract aangeboden hebben gekregen, ondanks een eerdere toezegging van Sven Mislintat - de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken. Het duo spande daarom een arbitragezaak aan tegen hun vroegere werkgever. Witschge liet weten dat zijn vertrek 'erg pijn' doet en dat hij graag op een andere manier uit elkaar was gegaan: "Ik ben al 43 jaar lid en heb er altijd met plezier gewerkt. Ik had het liever anders gezien. Ik hoop dat we er op een goede manier uitkomen", zei hij tegen SoccerNews. Het Parool schrijft dat Witschge echter wél een aanbieding zou hebben gekregen om langer bij Ajax te blijven, zij het als jeugdtrainer en tegen 'veel minder salaris'.

LEES OOK: Rafael van der Vaart hekelt Ajax: 'Haal hem terug, dit slaat natuurlijk nergens op'

Parool-journalist Jop van Kempen vraagt zich hardop af het vertrek van Witschge bij Ajax wel zo 'erg' is en geeft zelf het antwoord: "Nee, afgaande op de wijze waarop Francesco Farioli en zijn assistenten het eerste elftal hebben gereanimeerd. Het arbeidsethos van de huidige staf overtreft dat van Witschge by far. Ook inhoudelijk sla ik de assistenten Daniele Cavalletto, Felipe Sanchez Mateos en Dave Vos hoger aan dan Witschge, die ooit stopte met de trainerscursus", leest het. Wel 'knaagt' het vertrek van een 'oude held' die deel uitmaakt van het 'culturele erfgoed' van Ajax, schrijft Van Kempen iets verderop.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajacied laat eigen fans versteld staan tijdens duel van Ajax Legends

Een 68-jarige speler van Ajax doet de supporters versteld staan.