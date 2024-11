Ajax - PSV op tv: hoe laat en op welke zender is de Eredivisietopper te zien?

Ajax hoopt zaterdagavond de spanning enigszins terug te brengen in de top van de Eredivisie, als PSV op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De strijd tussen de nummer twee en de koploper van de competitie wordt live uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Ajax - PSV?

De aftrap in de wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zaterdagavond verricht om 18.45 uur. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld om het duel in de Johan Cruijff ArenA als scheidsrechter in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Ajax - PSV uitgezonden?

De wedstrijd in Amsterdam is live te zien op het hoofdkanaal van ESPN. De voorbeschouwing wordt verzorgd in het programma De Eretribune op dezelfde zender, dat begint om 17.30 uur.

Wat zijn de opstellingen van Ajax en PSV?

Vermoedelijk zullen Ajax en PSV zo'n anderhalf uur voor de aftrap bekendmaken welke elf namen er aan de aftrap zullen verschijnen. De verwachting is echter dat zowel Francesco Farioli als Peter Bosz twee wijzigingen zullen aanbrengen in hun opstellingen ten opzichte van de zeges op Feyenoord (0-2) en PEC Zwolle (6-0). Check HIER de verwachte opstellingen van de topper van zaterdagavond.

