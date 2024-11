Barbara Barend geeft duidelijkheid over Jack van Gelder na uitspraken over 'rottijd' bij Studio Sport

Sportjournaliste Barbara Barend liet zondag op Radio1 weten een 'rottijd' te hebben gehad in haar tijd bij Studio Sport. De dochter van Frits Barend verduidelijkt een dag later dat Jack van Gelder daar niet de oorzaak van is.

In het Radio1-programma De Perstribune bleek haar tijd bij de NOS nog altijd een open zenuw voor Barend: "Zullen we het daar niet over hebben? Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport. Ik heb er nog nooit over gesproken en ik ben er ook nog niet aan toe om over te praten", klonk het toen het onderwerp ter sprake kwam.

Barbara Barend noemt vier NOS-prominenten die haar 'enorm steunden'

Daarbij wilde Barend, die in 2009 samen met haar vader Helden Magazine oprichtte en daar nog altijd directeur van is, wel een aantal bekende namen vrijpleiten: "Ik ben door Kees Jansma, Tom Egbers, Mart Smeets en ook Kees Jongkind enorm gesteund." Daarbij werd de naam van Van Gelder echter niet genoemd. In maart 2023 werd de oud-presentator door voormalig NOS-collega Aïcha Marghadi beticht van twee gevallen van grensoverschrijdend gedrag. In Shownieuws werd deze maandagavond gespeculeerd dat Barend met haar uitspraken op Van Gelder zou kunnen doelen.

Jack van Gelder zoekt na Perstribune-uitspraken contact met Barbara Barend

Van Gelder laat tegenover De Telegraaf echter weten dat hij niet verantwoordelijk is voor de 'rottijd' die Barend bij de omroep heeft gehad. De presentator zegt 'een prima verstandhouding' met zijn oud-collega te hebben en zocht naar aanleiding van de bewuste radio-uitzending ook contact met Barend. Op haar verzoek deelt Van Gelder een bericht dat Barend hem stuurde. "De tekst luidt: Ik heb alleen gezegd dat ik een rottijd heb gehad. Ik heb verder geen uitleg gegeven. Wij zijn elkaar in die tijd niet of nauwelijks tegengekomen, werkten volgens mij totaal andere tijden. Dus nee: dit gaat niet over jou, mochten mensen dat nu roepen", zo schrijft de ochtendkrant.

