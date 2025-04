Transfer ophanden? PSV-speler wisselt van zaakwaarnemer

PSV-doelman is deze week gewisseld van zaakwaarnemer, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Daarmee is de kans serieus aanwezig dat de 28-jarige keeper komende zomer een transfer gaat maken.

Drommel maakte in 2021 de overstap van FC Twente naar PSV voor zo'n 3,5 miljoen euro. Hoewel de doelman bij de Enschedese ploeg een vaste waarde was, daar genoot hij in Eindhoven nooit het volledige vertrouwen. Drommel startte als eerste doelman bij PSV, maar moest richting het einde van zijn eerste seizoen plaatsmaken voor Yvon Mvogo. Dit gebeurde nadat Drommel op 2 april 2022, uitgerekend bij zijn oude club FC Twente, meermaals niet vrijuit ging. Dit was voor toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt voldoende reden op de goalie te passeren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallende naam genoemd als opvolger Benítez bij PSV: 'Hij staat er bij de technische staf heel goed op'

Sindsdien was Drommel verwezen naar het tweede plan, ook omdat de Eindhovenaren in de zomer van 2022 Walter Benítez transfervrij overnamen van het Franse OGC Nice. Onder Ruud van Nistelrooij ontpopte de Argentijnse keeper zich direct tot een belangrijke kracht in het Philips Stadion. Drommel wist de concurrentiestrijd van Benítez nooit te winnen.

LEES OOK: Noa Lang teaset nieuw nummer via Instagram

Komende zomer vertrek Benítez uit Eindhoven en de kans is aanwezig dat Drommel ook de deur achter zich dicht trekt bij PSV. De 28-jarige doelman wil graag meer spelen en was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Blackburn Rovers. Voor de komende transferperiode lijkt een stap naar het buitenland ook het meest voor de hand liggend, mede omdat Nederlandse clubs zijn salaris niet kunnen ophoesten.

De geruchten over een mogelijk vertrek van Drommel bij PSV worden ook gevoed door het feit dat hij deze is gewisseld van zaakwaarnemer. De doelman zat eerder bij Global Football Management van Menno Beukema, maar is geswitcht naar het bureau Muy Manero en laat zijn belangen nu behartigen door Nikkie Bruinenberg. Drommel heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2026. Wil de regerend landskampioen nog wat over houden aan de doelman, dan zal hij deze zomer wel verkocht moeten worden.

Goalie Joël Drommel heeft dus een nieuwe zaakwaarnemer: Muy Manero. Al eerder gaf de PSV-keeper aan na dit seizoen weer vaker in het veld te willen staan en niet meer op de bank te willen zitten. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 11, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz komt met een nieuwe verklaring voor de neergang van PSV: 'Ik heb het nooit gezegd, maar het is wel zo.' 🔗

👉 Voormalig PSV-spits Género Zeefuik doet een boekje open: 'Zelfs mijn moeder kon er niet van slapen.'

👉 Noa Lang zal na dit seizoen 'normaal gesproken' vertrekken bij PSV. De club weet al wie hem moet opvolgen. 🔗

👉 Hugo Borst speculeert: 'Wat een ongemak! Er moet iets zijn voorgevallen tussen Bosz en hem' 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗