Barcelona boekt ruime zege bij basisrentree Frenkie de Jong, Lewandowski nadert fraaie mijlpaal

FC Barcelona heeft de eerste basisplaats van in een half jaar tijd opgeluisterd met een ruime uitzege op Rode Ster Belgrado: 1-5. maakte er twee en is daardoor nog één treffer verwijderd van de magische grens van honderd doelpunten in het miljardenbal. Internazionale was tegelijkertijd op eigen veld nipt te sterk voor Arsenal.

Rode Ster - Barcelona 2-5

De Jong raakte in april van dit jaar geblesseerd aan zijn enkel in de Clásico tegen Real Madrid. Waar in eerste instantie nog werd gehoopt dat hij tijdig hersteld zou zijn voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maakte de middenvelder pas in oktober zijn rentree op het veld. Tot aan woesndagavond deed hij dat als invaller, maar tegen Rode Ster gunde trainer Hansi Flick De Jong zijn eerste basisplaats van het seizoen - de Nederlander droeg zelfs de aanvoerdersband.

Iñigo Martínez zette Barcelona na een klein kwartier op voorsprong, door raak te koppen uit een vrije trap van Raphinha. De thuisploeg kwam nog binnen het halve uur echter op gelijke hoogte, toen Silas Mvumpa plotseling vrij opdook voor het doel en de uitkomende Barcelona-keeper Iñaki Peña verschalkte. Voor rust herstelde Robert Lewandowski (36) echter de voorsprong. De Pool hielp na de thee een enorme kans op zijn tweede van de avond om zeep, maar tekende even later alsnog voor de 1-3. Het betekende zijn 99ste treffer in de Champions League en de zevenhonderdste van Barcelona in het toernooi.

Twee minuten later was het helemaal beslist toen de andere man in vorm, Raphinha, met een droge schuiver ook zijn doelpunt meepikte. De Jong ging na een ruim uur spelen naar de kant en droeg zijn aanvoerdersband over aan doelman Peña. Invaller Fermin López bepaalde zorgde vervolgens voor de 1-5 in het voordeel van de Catalanen. De jonge middenvelder deed dat op aangeven van Jules Koundé, die daarmee een hattrick aan assists voltooide omdat hij ook de tweede van Lewandowski en de goal van Raphinha had voorbereid. Het laatste woord was echter aan Rode Ster, dat via Felicio Milson nog een tweede eretreffer produceerde.

Internazionale - Arsenal 1-0

Met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis nam Inter het in eigen huis op tegen het Arsenal van Jurriën Timber, die eveneens aan de aftrap stond. Dumfries deed in de openingsfase van zich spreken, door snoeihard de lat boven doelman David Raya te teisteren. Vlak voor rust pakten de Italianen toch een voorsprong, toen Hakan Çalhanoglu aan mocht leggen vanaf elf meter. Raya had geen antwoord op de inzet van de penalty-specialist: 1-0. Daarmee was ook direct de eindstand bereikt.

