Bizar incident in Amerika: aanvoerder spuugt naar scheidsrechter uit onvrede over gele kaart

hangt een flinke schorsing boven het hoofd. De aanvoerder van Houston Dynamo spuugde naar de scheidsrechter nadat hij een gele kaart had gekregen voor een overtreding. De Mexicaan werd met rood van het veld gestuurd.

In de nacht van zondag op maandag speelde Houston Dynamo in eigen huis een play-offwedstrijd in de MLS tegen Seattle Sounders. Ruim twintig minuten na rust kreeg Herrera een gele kaart voor een overtreding op Jackson Ragen. De voormalig speler van Atlético Madrid en FC Porto was het hier duidelijk niet mee eens en spuugde op de grond richting scheidsrechter Armando Villarreal.

De arbiter van dienst stond zelf met zijn rug naar het moment toe en nam het dus niet waar, maar de VAR heeft het incident wel gezien. Villarreal werd naar de kant geroepen en na het zien van de beelden besloot hij Herrera een rode kaart te geven. De 105-voudig international van Mexico lijkt een flinke schorsing tegemoet te kunnen zien.

Houston Dynamo en Seattle Sounders stonden op het moment van de rode kaart nog gelijk, maar vlak voor tijd zette Cristian Roldan de bezoekers op voorsprong. In de blessuretijd was het diezelfde Roldan die de bal in eigen doel werkte, waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. De daaropvolgende penaltyreeks was prooi voor de ploeg uit Seattle, die daarmee doorgaan naar de volgende ronde van de play-offs.

Hector Herrera RED CARD for spitting at the feet of the ref pic.twitter.com/68kGZg09Xa — Ari Alexander (@KPRC2Ari) November 4, 2024

