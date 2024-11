Boze Bayern München-fans beschuldigen Champions League-opponent van fraude

Supporters van Bayern München zijn niet blij met prijs van een ticket voor de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Die wedstrijd wordt op 10 december in Gelsenkirchen gespeeld en dus zijn de nodige Bayern-supporters van plan om plaats te nemen in het uitvak. Zij stuiten echter op ticketprijzen van 52 euro per stuk.

Vanwege de oorlog in Oekraïne speelt Shakhtar zijn thuiswedstrijden in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Die afstand willen veel Bayern-supporters wel overbruggen. Ze vinden de ticketprijs echter buitensporig en laten hun onvrede blijken tijdens de uitwedstrijd tegen St. Pauli, middels spandoeken. Er wordt op de spandoeken gesproken van ‘fraude’ van Shakhtar.

Volgens reglementen van de UEFA mogen tickets voor een plek in het uitvak niet duurder zijn dan tickets in vergelijkbare vakken in het thuisvak. Die regel wordt aangehaald in de spandoeken van de Bayern-supporters. Daarin wordt ook aangestipt dat Shakhtar-supporters een passe partout konden kopen, ofwel een toegangsbewijs voor alle vier de Champions League-thuiswedstrijden, voor 95 euro.

Dat komt neer op een bedrag van 23,75 euro per wedstrijd en dus wordt op de spandoeken betoogd dat de maximale prijs voor Bayern-supporters 24 euro had moeten zijn. “Waarom moeten we dan 52 euro betalen? Fuck de UEFA! Waarom accepteert Bayern München de fraude van Shakhtar?” Volgens journalist Patrick Strasser, die een foto van de spandoeken deelt op X, voert Bayern achter de schermen al langere tijd overleg met Shakhtar om de ticketprijzen naar beneden te krijgen.