Bundesliga-clubs laten X achter zich: ‘Haat verspreidt zich in ongelooflijk tempo’

In navolging van FC St. Pauli verdwijnt ook Werder Bremen van X. De Duitse Bundesliga-club ergert zich aan de enorme hoeveelheid haatdragende berichten op het sociale mediaplatform. Het bestuur heeft daarom besloten om per direct te stoppen met het voormalige Twitter.

“Onder het mom van vrijheid van meningsuiting, worden haatzaaiende uitlatingen, haat richting minderheden, berichten van rechtsextremisten en complottheorieën in een ongelooflijk tempo verspreid”, plaatst Werder Bremen in een afsluitende post op X. “Met de radicalisering van het platform in de afgelopen periode is er een rode lijn overschreden. De Groen-Witten verlaten daarom X en hopen dat veel van de ruim 600.000 volgers de club in de toekomst op Bluesky zullen volgen.”

Op de officiële website gaat de Duitse club, middels een statement, verder in op de beslissing. Werder Bremen haalt hierin ook uit naar X-eigenaar Elon Musk. “De radicalisering van het platform wordt actief aangestuurd door Elon Musk en zijn persoonlijke berichten, die transfobische en antisemitische opmerkingen bevatten, evenals de verspreiding van complotverhalen. Er wordt momenteel vrijwel niets gemonitord op het platform. De algoritmes en besluitvorming bij X zijn volledig ondoorzichtige processen. Bovendien gebruikt Elon Musk het sociale netwerk als politiek wapen, zoals onlangs te zien was tijdens de Amerikaanse verkiezingen.”

X is te ver afgedreven van waar de club Werder Bremen voor staat. “We nemen een duidelijk standpunt in tegen haat, haatdragende taal, discriminatie en uitsluiting. De Groen-Witten zijn er trots op om te staan ​​voor diversiteit, vrijheid en democratie, maar ook voor cohesie en solidariteit in de samenleving."

Ook FC St. Pauli verlaat X

Eerder al besloot FC St. Pauli om het sociale medium te verlaten. “Sinds Musk Twitter, zoals het platform vroeger heette, heeft overgenomen, heeft hij X veranderd in een haatmachine. Racisme en complottheorieën verspreiden zich ongehinderd of worden zelfs gecureerd. Beledigingen en bedreigingen worden nauwelijks bestraft en verkocht als vermeende vrijheid van meningsuiting”, liet de club weten in een statement.

“Bovendien kondigde Donald Trump na zijn verkiezingsoverwinning aan dat hij Musk het hoofd zou maken van een nieuw opgericht overheidsagentschap. Musk had Trump al actief gesteund tijdens de verkiezingscampagne, ook met behulp van X. Er kan worden aangenomen dat X ook autoritaire, misantropische en extreemrechtse inhoud zal promoten in de Duitse parlementaire verkiezingscampagne en zo het publieke discours zal manipuleren”, vervolgt FC St. Pauli, dat het gebruik van X al had beperkt. De Bundesliga-club zal het account niet langer gebruiken, maar laat de content die erop staat wel online staan vanwege de historische waarde. Net als Werder Bremen is FC St. Pauli vanaf heden te vinden op Bluesky

The Guardian en Vanguardia stoppen ook met X

Naast voetbalclubs Werder Bremen en FC St. Pauli hebben ook de Britse krant The Guardian en de Spaanse krant Vanguardia besloten hun account op X op te doeken. Volgens The Guardian wegen de nadelen van het sociale medium zwaarder dan de voordelen. De krant noemt X dan ook een ‘giftig mediaplatform. Volgens Vanguardia is X een ‘echoput’ geworden voor desinformatie en complottheorieën.

