'Ancelotti ziet naast Hato nóg een interessante speler rondlopen in Eredivisie-top'

wordt al langere tijd gevolgd door Real Madrid, zo schrijft Cadena SER. De verdediger van PSV zou op het lijstje staan om de achterhoede van de Koninklijke te versterken. Van concrete interesse lijkt op dit moment nog geen sprake. Andere verdedigers zouden serieuzer in beeld zijn.

Real Madrid zat al niet breed in de centrumverdedigers, maar kreeg dit weekend een nieuwe klap te verduren met de blessure van Éder Militão. Een gescheurde voorste kruisband zal de Braziliaan vermoedelijk minstens negen maanden aan de kant houden. Trainer Carlo Ancelotti kon ook al niet beschikken over het geblesseerde drietal David Alaba, Dani Carvajal en Aurélien Tchouaméni.

Met het volle speelschema in het achterhoofd lijkt het waarschijnlijk dat Real Madrid in januari de markt op gaat voor een nieuwe centrumverdediger. Idealiter strikt de club een verdediger die meteen kan aansluiten op het hoogste niveau, niet te duur is en bereid is om een kortetermijncontract te ondertekenen. Een van de opties is Aymeric Laporte, de verdediger die afgelopen zomer Manchester City inruilde voor Al-Nassr.

Laporte speelde afgelopen zomer een goed EK en heeft ervaring op topniveau, waardoor hij als logische kandidaat wordt gezien. De Spaans international liet in januari van dit jaar nog weten dat het leven in Saudi-Arabië tegenvalt. "Ze maken het niet makkelijk voor ons. Veel spelers zijn ontevreden. Ze zorgen wel voor je, maar naar mijn smaak niet genoeg. In Europa wordt beter voor je gezorgd", zei hij onder meer.

Laporte, wiens contract bij Al-Nassr doorloopt tot medio 2026, is niet de enige kandidaat. Ook Milan Skriniar van Paris Saint-Germain wordt in verband gebracht met Real Madrid. De Slowaak zit dit seizoen veelal op de bank bij PSG. Een andere naam die wordt genoemd is die van Jonathan Tah, een onbetwiste basisspeler van Bayer Leverkusen wiens contract aan het eind van dit seizoen afloopt.

‘Boscagli is minder waarschijnlijk’

Afgezien van die drie kandidaten worden ook drie andere centrumverdedigers genoemd die 'interessant zijn, maar om uiteenlopende redenen minder waarschijnlijk zijn’. De eerste is Boscagli. De PSV'er zou al langer in beeld zijn bij Real Madrid en wordt gezien als 'een mogelijke versterking in de toekomst'. Afgelopen zomer was Paris Saint-Germain nog geïnteresseerd in zijn komst, wist Le Parisien vorige maand te melden. De tweede naam is die van Marc Guéhi (Crystal Palace) en tot slot wordt ook de negentienjarige Yarek Gasiorowski van Valencia genoemd bij Real Madrid.

Jorrel Hato en Sam Beukema

In de berichtgeving van Cadena SER valt de naam Jorrel Hato niet, maar de speler van Ajax werd in oktober door Marca wel in verband gebracht met Real Madrid. Ook Sam Beukema wordt niet genoemd, maar de Italiaanse transferjournalist Rudy Galetti wist dinsdag al te melden dat Real Madrid zich zou hebben gemeld bij de verdediger van Bologna. In zijn geval zou de club echter inzetten op een transfer na het huidige seizoen. Al met al bestaat de lijst van Real Madrid met potentiële verdedigende versterkingen dus uit een groot aantal kandidaten.

Zie je in Olivier Boscagli een potentiële aanwinst voor Real Madrid? Laden... 17.9% Ja 82.1% Nee 162 stemmen

