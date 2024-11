Wereldberoemde acteur haalt keihard uit naar Real Madrid en 'verwend kind' Vinícius Júnior

De beslissing van Real Madrid om het Ballon d'or-gala te boycotten toen duidelijk werd dat naast de felbegeerde prijs zou grijpen, leidt tot stevige kritiek van acteur én Real-supporter Viggo Mortensen. De man die vooral bekend werd van zijn rol als Aragorn in de Lord of the Rings-trilogie klimt zelfs in de pen en stuurt een ingezonden brief naar de Spaanse kwaliteitskrant El País om zijn ongenoegen te uiten.

Vinícius (24) kende vorig jaar een topseizoen en kroonde zich met Real tot Spaans kampioen én winnaar van de Champions League. In Parijs was het echter Manchester City-middenvelder Rodri, die met zijn club eveneens de titel greep én met Spanje beslag legde op de Europese titel, die er met de hoogste individuele onderscheiding in het mondiale voetbal vandoor ging. Toen dat kort voor de uitreiking uitlekte, besloot Real niemand af te vaardigen naar de uitreiking.

Mortensen (66) staat al jaren bekend als supporter van Real, maar toonde zich afgelopen zomer al kritisch op de club toen Kylian Mbappé werd aangetrokken. De Ballon d'Or-boycot van De Koninklijke kan evenmin op begrip van de acteur rekenen - integendeel zelfs. "Nadat Real erachter kwam dat hun verwende kind de Ballon d'Or niet zou gaan winnen en dat kind daar boos en verdrietig over was, zei dat de club niet ergens naartoe te gaan waar men niet gerespecteerd wordt. Die beslissing werd genomen om Vinícius' woede-uitbarsting te ondersteunen", schrijft Mortensen in zijn ingezonden brief.

"Dan ben je een slechte verliezer, punt uit", vervolgt de acteur. "Ik ben fan van Real Madrid, maar ik denk dat als de club niet wil afreizen naar waar het niet gerespecteerd wordt, dat dat de schuld is van dit soort domheid, van dit onsportieve en arrogante gedrag van de club. Voor altijd Hala Madrid!, maar wat schaam ik me hiervoor", schrijft Mortensen.

A letter from a person by the name of Viggo Mortensen published in today's El País.



The American actor is a Real Madrid fan.



Qué vergüenza: What an embarrassment. pic.twitter.com/wVc9nE75Ov — Brendan Boyle (@BrendyBoyle) October 30, 2024

