Ajax-speler maakt indruk: ‘Hij heeft een ongelooflijke gedaanteverwisseling ondergaan'

heeft volgens Ronald de Boer een gedaanteverwisseling ondergaan bij Ajax. De middenvelder is de afgelopen weken in vorm en speelde donderdagavond tegen Maccabi Tel Aviv een puike pot. Taylor krijgt complimenten bij Ziggo Sport.

Taylor is op schot bij Ajax. De middenvelder maakte tegen Maccabi Tel Aviv alweer zijn derde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden. Taylor was goed voor de 2-0, maar krijgt in de nabeschouwing van Ziggo Sport in eerste instantie kritiek. “Taylor pakte een domme gele kaart,” begint Wytse van der Goot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sneijder baart opzien met Ajax-uitspraak: ‘Dit klinkt gek uit mijn mond’

De 22-jarige linkspoot ging opzettelijk voor een vrije trap staan en zorgde daarmee voor spelbederf. De scheidsrechter toonde de middenvelder de gele kaart, waardoor hij in de volgende Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad geschorst is. “Ja, volgens mij kon hij wel opzij en ging hij voor de bal staan,” reageert De Boer kort.

‘Hij is een gedaanteverwisseling ondergaan’

De analist draait de negativiteit al snel om: “Ik moet zeggen: als we het bij Ajax over veranderingen hebben, dan is Taylor er ook wel een… Hij heeft een ongelofelijke gedaanteverwisseling ondergaan. Je ziet hem jagen en sleuren, terwijl hij ook aan de bal goed is. Ik geniet echt van Kenneth op dit moment. Hoe hij bezig is, met een mooie goal ook,” looft De Boer.

‘Dat heeft Farioli er bij hem ingekregen’

“Hij verloor in de eerste helft de bal, waarna hij meteen omschakelde en kort opzat. Dat heeft Francesco Farioli er echt ingekregen bij hem,” sluit De Boer af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

Een analyse over de strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bij Ajax.