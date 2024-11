Dijkshoorn glashelder: ‘Dat is toch gewoon dodelijk voor Brobbey?’

Dat hulp van alle kanten kreeg aangeboden om bepaalde basisprincipes als spits te leren beheersen, is volgens Nico Dijkshoorn ‘dodelijk’ geweest voor hem. De Ajax-spits verkeerd momenteel niet in de beste vorm van zijn carrière en staat momenteel pas op drie treffers in negentien wedstrijden.

In de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad (2-0 nederlaag voor Ajax) miste Brobbey ook weer een grote kans. Tot afgrijzen van René van der Gijp. “Dit is echt een vreselijke grote kans. Die moet je toch gewoon inschieten? Hij is zo wild. Hij heeft totaal geen rust bij het afwerken joh”, aldus Van der Gijp bij Vandaag Inside.

Daarop haakt tafelgenoot Johan Derksen in. “Dan ben je geen goede spits. Kijk, vroeger had je Klaas-Jan Huntelaar. Die was zo beheerst in het strafschopgebied, die hield de rust hè”, weet de analist. “Ook maar tegen die mensen aanhangen de hele tijd”, voegt Van der Gijp vervolgens toe. “Dan kun je alleen maar kaatsen als je het zo speelt”, weet Derksen.

Dodelijk voor Brobbey

Vervolgens mengt Dijkshoorn zich in de discussie over Brobbey. “Dat vind ik wel het mooiste voetbalverhaal van de laatste maanden, en dat heeft wel indruk op mij gemaakt, dat Van Basten hulp heeft aangeboden aan Brobbey. Dat hij zegt: nee, laat maar zitten. Zo is het niet gegaan, maar goed. Sowieso dat er al over wordt gepraat, van: kom laten we met z’n allen Brobbey helpen. Dat is toch gewoon dodelijk voor die jongen? Dan zou ik ook geen bal meer raken.”

