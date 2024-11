Terwijl Brobbey en Weghorst worstelen bij Ajax, maakt een oud-spits veel indruk: 'Zoals in zijn beste tijd'

Terwijl Ajax-trainer Francesco Farioli in de spitspositie nog altijd flink rouleert met en , is bij Anderlecht niet meer uit de punt van de aanval weg te denken. De Deen arriveerde vorig jaar in de hoofdstad van België en is inmiddels helemaal los, met liefst negen doelpunten in de laatste zes competitieduels. Volgens de Chef Voetbal van Het Nieuwsblad ‘zweeft’ Dolberg weer over het gras zoals in zijn ‘beste’ tijd bij Ajax.

De Deen brak in het seizoen 2016/17 door in de hoofdmacht van Ajax. Hij ontwikkelde zich stormachtig en behoorde met 23 doelpunten in 48 wedstrijden in alle competities tot de absolute uitblinkers in het elftal van toenmalig trainer Peter Bosz. Helaas voor Ajax slaagde Dolberg er niet in om dat geweldige seizoen een passend vervolg te geven. Hij worstelde met zijn fitheid, kreeg er in de persoon van Klaas-Jan Huntelaar een geduchte concurrent bij en kwam er eigenlijk helemaal niet meer aan te pas toen de puzzel van Erik ten Hag in elkaar viel op het moment dat Dusan Tadic de spitspositie ging bekleden.

Dolberg maakte in de zomer van 2019 voor een bedrag van ruim twintig miljoen euro de overstap naar OGC Nice. Dat huwelijk werd geen succes, evenals zijn uitleenperiodes bij Sevilla en Hoffenheim. Dolberg speelt sinds de zomer van 2023 voor Anderlecht en inmiddels scoort hij er weer lustig op los. Na 21 wedstrijden staat de teller in het huidige seizoen al op veertien treffers. Dolberg maakte in de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode nog een hattrick en was zondag tegen AA Gent goed voor een dubbelslag. “De zege tegen AA Gent (6-0) was op een onorthodoxe manier en met wat hulp van de scheidsrechter tot stand gekomen maar daar lag begrijpelijkerwijze niemand bij paars-wit wakker van. 11-0 in de jongste twee wedstrijden. Wat zo mooi is: het is allemaal dankzij de ontbolstering van wat een typische Anderlecht-speler kunnen noemen: Kasper Dolberg”, zo schrijft Ludo Vandewalle.

Dolberg is ‘hongerig’

De Chef Voetbal van Het Nieuwsblad ziet dat Dolberg na de trainerswissel bij Anderlecht helemaal los is. “De aanvaller oogt nu bevrijd, fit en hongerig. De momenten waarin Dolberg bewees dat hij geen doorsnee talent is, waren onder Riemer te schaars. In die mate dat hij in vraag werd gesteld, dat zijn schijnbaar apathisch gedrag niet meer als schijnbaar werd uitgelegd maar als realiteit. Nu weten we beter. Hij is overeind gekrabbeld als de sierlijke midvoor die sneller denkt dan zijn tegenstanders”, zo leest het. Volgens Vandewalle zijn spelers zoals Dolberg in de Belgische competitie ‘op één hand te tellen’. “Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen (als hij zin heeft) en de nog jonge Kostantinos Karetsas zijn in dezelfde ketel van magie gevallen. Zij hebben de potentie een wedstrijd in een oogwenk te doen kantelen.”

Dat deed Dolberg ook regelmatig in het shirt van Ajax, bijvoorbeeld in De Klassieker tegen Feyenoord in 2016 waarin hij met een leep stiftje de Amsterdammers tegen de verhoudingen in op voorsprong bracht. De Dolberg van nu doet Vandewallen denken aan de Dolberg van een paar jaar geleden. “Dolberg is onder Hubert weer de topspeler geworden die over het gras zweeft zoals in zijn beste tijd bij Ajax”, zo klinkt het. “Maar er is nog iets dat opvalt: de agressie in zijn spel. De gedrevenheid waarmee hij druk zet. De manier waarop hij met balverlies omgaat. Geen vrijblijvendheid. Strijden voor het team en op de beslissende momenten toeslaan. Het geloof van zijn coach en medespelers is daarbij net zo cruciaal als zijn eigen virtuositeit.”

🥶 Die ijskoele assist

🚀 Een raket van een vrije trap

📐 De perfect volley



Kasper Dolberg zit in de vorm van z’n leven! 🔥🇩🇰 #ANDGNT pic.twitter.com/iP2tELdeLU — DAZN België (@DAZN_BENL) November 24, 2024 🇩🇰 Kasper Dolberg vs. Gent:



✅ 79 minutes played

✅ 2 goals

✅ 1 assist

✅ 2 chances created

✅ 4/7 duels won



🏆 Man of the Match pic.twitter.com/EdmNaKqRiC — Danish Scout (@DanishScout_) November 24, 2024

Ajax heeft Kasper Dolberg te makkelijk laten gaan Laden... 66.7% Eens 33.3% Oneens 195 stemmen

