Oprechtheid Farioli in twijfel getrokken: 'Wat een toneelspel, je kunt hem niet serieus nemen'

Valentijn Driessen gelooft er niks van dat Francesco Farioli 'bijna moest janken' van de toespraak van , vlak vóór de gewonnen Klassieker (0-2). De Ajax-trainer was daarover niet eerlijk, denkt Driessen.

Berghuis nam vlak voor de ontmoeting met zijn oude club de figuurlijke microfoon in handen en probeerde zijn medespelers te motiveren. Daarbij raakte Farioli wat emotioneel, vertelde de trainer na afloop. In de podcast Kick-Off worden daar door Driessen vraagtekens bij gezet. "Dat is een groot toneelstuk. Als hij al van een toespraakje van een minuut van Steven Berghuis tranen in zijn ogen krijgt, dan valt de man ook niet serieus te nemen. Dat kan toch niet."

Driessen heeft wel een idee hoe de speech van Berghuis ongeveer moet hebben geklonken. "Het gebruikelijke gelul van: 'Dit betekent veel voor ons en voor de fans. Hier moeten we winnen, hier gaan we terugvechten. Dit is een turning point voor Ajax.'"

Dat juist Berghuis, die een verleden heeft in Rotterdam, het woord nam, is vreemd, stelt Driessen. "Als je geraakt wordt omdat Berghuis iets tegen je zegt voor Feyenoord - Ajax, dan moet je als speler wel echt bij jezelf te rade gaan."