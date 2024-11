Driessen uiterst kritisch op Farioli: ‘Hou maar op, spelers prikken er doorheen’

Valentijn Driessen is uiterst kritisch op Ajax-trainer Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester sprak na de 2-0 nederlaag over een goede wedstrijd van de Amsterdammers tegen Real Sociedad en dat trekt de chef voetbal van De Telegraaf slecht. In zijn ogen prikken de Ajax-spelers door gewoon doorheen.

Na afloop van het treffen tussen Real Sociedad en Ajax was Imanol Alguacil, de oefenmeester van de Spanjaarden, lyrisch over Ajax. Zo stelde hij dat de Amsterdammers een serieuze kans maken op het winnen van de Europa League. “Dan heb ik nieuws voor hem: dat zijn ze niet”, aldus Driessen bij De Telegraaf.

"Farioli zei hetzelfde over Sociedad. Het is elkaar veren in de reet steken. Dat zou betekenen dat Real Sociedad ver boven zijn stand heeft gepresteerd. En ook Real Sociedad was helemaal niet goed. Het viel heel erg tegen. In de eerste helft was er totaal geen organisatie. Ajax had inderdaad met 0-1 of 0-2 voor moeten staan. Balletje op de paal, later in de tweede helft ook nog een bal op de paal. Ajax heeft zichzelf tekort gedaan. Alleen de manier van verdedigen bij die tegengoals, dat leek helemaal nergens op."

De Italiaan sprak na de wedstrijd over een good performance. Daar moet Driessen niets van weten. “Hou er maar over op", reageert de journalist. "Ik kan er zo slecht tegen. Werkelijk waar. Het was gewoon helemaal niet goed. Je kan je spelers wel van alles wijsmaken, dat ze het goed hebben gedaan, maar ook die prikken er doorheen."

Ajax moest het in Spanje wel stellen zonder een aantal sterkhouders. "Het is wel duidelijk gebleken dat Ajax zonder Klaassen, Taylor, Weghorst en Brobbey, een heel aantal spelers deed gewoon niet mee, gewoon een heel middelmatig team is", is Driessen kritisch. "Hlynsson viel nu in, die deed het vorig jaar redelijk, die is nu buiten beeld geraakt. Dan kan je niet veel verwachten

Driessen heeft geen hoge pet op van Real Sociedad

Driessen is verder niet onder de indruk van Real Sociedad. "Dit was tegen de nummer tien van Spanje", weet hij. "Dat vergeten we heel snel. De twee beste spelers zijn verkocht. Zubimendi, die door Arne Slot werd begeerd, deed we mee. Die vond ik heel onopvallend speelde. Kubo speelde alleen in de tweede helft goed.”

