Spaans medium ziet drie uitblinkers bij Ajax, maar gaat volledig de mist in met één speler

Ajax beleefde donderdag op bezoek bij Real Sociedad uiteindelijk een teleurstellende avond, maar Marca is er desondanks toch nog in geslaagd om drie uitblinkers aan Amsterdamse zijde aan te wijzen. Volgens het Spaanse medium staken , en Kian 'Fritz-Jim' er bovenuit. Je leest het goed: heeft een andere naam gekregen.

Real Sociedad beleefde geen al te prettige aanloop naar het duel met Ajax. De ploeg uit San Sebastian boekte eerder deze maand weliswaar nog een knappe overwinning op FC Barcelona, maar leed afgelopen zondag een kansloze nederlaag in de derby tegen aartsrivaal Athletic Club. Trainer Imanol Alguacil leverde kritiek op zijn eigen spelers, terwijl Mikel Oyarzabal suggereerde dat het plan van aanpak niet klopte. Real Sociedad leefde in hoogspanning toe naar de wedstrijd tegen Ajax en dat bleek ook wel in de eerste helft, waarin er veel misging.

Ajax wist echter niet te profiteren van de slordigheden bij Real Sociedad en liet na om al in de eerste helft afstand te nemen. Dat kwam de Amsterdammers duur te staan. Ze zakten in de tweede helft ver terug qua niveau, terwijl Real Sociedad met de steun van de twaalfde man juist kracht vond om aan te zetten. Dat resulteerde uiteindelijk in een, op basis van de tweede helft, verdiende 2-0 zege. Een teleurstellende avond dus voor Ajax, al zag Marca nog wel een paar lichtpuntjes bij de Amsterdammers. Henderson, Akpom en Fitz-Jim krijgen allemaal twee sterren voor hun optreden. De Spaanse krant blijft Fitz-Jim echter ‘Fritz-Jim’ noemen. Dat valt Lentin Goodijk, clubwatcher namens Voetbal International, ook al op.

Real Sociedad siert de voorpagina’s van de regionale kranten, na de zege op #Ajax. Marca vond Chuba Akpom, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim, die ze consequent Fritz-Jim blijven noemen, de beste Ajacieden. pic.twitter.com/eRYwoJMVYm — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) November 29, 2024

Marca gaat ook in de fout met Taylor

Marca lijkt zich sowieso niet heel goed in Ajax te hebben verdiept. Het medium baarde in de aanloop naar de ontmoeting in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Europa League al opzien door in de vermoedelijke opstelling een plekje in te ruimen voor Kenneth Taylor. De middenvelder, die de laatste weken uitblinkt bij Ajax, kon door een schorsing echter helemaal niet in actie komen. Daarnaast werd Fitz-Jim in de vermoedelijke opstelling ook al ‘Fritz-Jim’ genoemd. De wedstrijd heeft de krant niet doen wakker schudden, want de achternaam van de middenvelder wordt dus ook in de beoordelingen verkeerd vermeld.

De verwachte opstelling van #Ajax klopt sowieso niet helemaal, want Kenneth Taylor is geschorst. Maar bij Sociedad worden dus wel wat wijzigingen verwacht na de verloren derby tegen Athletic van zondag. — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) November 28, 2024

