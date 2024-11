Grootste minpunten bij PSV benoemd: 'Hij heeft geen enkele toegevoegde waarde gehad'

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maakt een tussenbalans op van het seizoen en benoemt de grootste minpunten. Onder meer zomeraankoop komt daarbij aan bod: de verdediger kampt met dusdanig veel blessures dat hij door Elfrink al voorzichtig wordt vergeleken met .

Bella-Kotchap werd vorig seizoen door PSV gehuurd van het Engelse Southampton, maar beleefde in Eindhoven een jaar om snel te vergeten. De tweevoudig Duits international kostte PSV 'een miljoen of vier' aan huursom en salaris, maar kwam vooral door een slepende schouderblessure tot slechts zes optredens in de hoofdmacht.

Afgelopen zomer keerde Bella-Kotchap terug naar Southampton, waarvoor hij dit seizoen nog niet verder kwam dan een invalbeurt van nog geen half uur in de tweede ronde van de EFL-Cup, waarin The Saints afrekenden met Cardiff City (3-5). Omdat ook André Ramalho de deur in Eindhoven achter zich dichttrok, was de komst van een nieuwe centrale verdediger noodzakelijk. Technisch directeur Earnest Stewart kwam uit bij Nagalo (22), die voor zeven miljoen euro werd overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland.

Nagalo kwam onder meer door verschillende blessures tot dusverre tot acht (!) speelminuten in PSV 1, verdeeld over twee invalbeurten in de Eredivisie en eentje in de Champions League. De Burkinees is niet de enige PSV'er die dit seizoen met aanhoudende fysieke problemen wordt geconfronteerd: ook Hirving Lozano, Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn langere tijd niet beschikbaar voor trainer Peter Bosz. "Zeker de komst van Nagalo heeft tot nu toe geen enkele waarde gehad voor PSV: hij speelde amper en lag zelfs bij Jong PSV twee keer na een half uur op de grond met een blessure", schrijft Elfrink dan ook. "Daarmee heeft deze last minute-transfer, die zeven miljoen euro en een set bonussen kostte, voorlopig geen enkele toegevoegde waarde gehad. Net als vorig seizoen bij Armel Bella-Kotchap, die toen voor in totaal een miljoen of vier gehuurd werd", concludeert de PSV-volger. Het zal bovendien nog wel even duren voordat Nagalo zijn waarde alsnog kan bewijzen: naar verwachting keert de verdediger pas in februari terug in de wedstrijdselectie.

