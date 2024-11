Nederlander genoemd als nieuwe trainer Messi en co bij Inter Miami

Erik ten Hag wordt door verschillende media genoemd als potentiële nieuwe trainer van het Inter Miami van en drie andere oud-sterren van FC Barcelona. De Amerikaanse club zou op het punt staan om, ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt, afscheid te nemen van de huidige hoofdtrainer, Gerardo Martino.

Martino, ook wel bekend onder de naam 'Tata', staat sinds juli 2023 aan het roer bij Inter Miami. Bij de club uit Flordia werd hij niet alleen herenigd met Messi, maar ook met drie andere oude bekenden die hij in het seizoen 2013/14 bij Barcelona onder zijn hoede had: Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez. Onder leiding van Martino eindigde Inter Miami dit seizoen bovenaan in de Eastern Conference, maar struikelde de club in de eerste ronde van de play-offs over Atlanta United.

De club van eigenaar David Beckham zal daarom later deze week bekend gaan maken dat Martino vertrekt, zo weet Mundo Deportivo te melden. In zijn plaats zou Xavi Hernández, bij Barcelona jarenlang ploeggenoot van bovengenoemd viertal, in beeld zijn als nieuwe hoofdtrainer. De man die afgelopen zomer bij Barça plaats moest maken voor Hansi Flick. De krant Sport schrijft echter dat Xavi zou hebben besloten om niet op een eventuele aanbieding uit Miami in te gaan.

Op de shortlist van Inter Miami zouden met Javier Mascherano (bondscoach Argentinië Onder-20) en Sylvinho (bondscoach Albanië) nóg twee kandidaten met een Barcelona-verleden voorkomen. Daarnaast worden ook de Braziliaanse oud-bondscoach Tite, de voormalig Duitse bondscoaches Joachim Löw en Jürgen Klinsman, de Italianen Massimiliano Allegri en Maurizio Sarri én Ten Hag genoemd als kandidaten. Ten Hag werd eind oktober de laan uitgestuurd bij Manchester United en werd kort daarna in verband gebracht met AS Roma. Die club kwam uiteindelijk echter terecht bij routinier Claudio Ranieri, die voor de derde keer in zijn loopbaan een dienstverband aanging bij de Giallorossi.

