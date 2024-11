ESPN verlengt met 'gewaardeerde en geliefde kracht': 'Blij én trots'

Hans Kraay junior zal ook de komende jaren exclusief te zien zijn bij ESPN, zo maakt het medium bekend via de officiële kanalen. Tot wanneer het nieuwe contract van de analist loopt, is niet duidelijk.

Kraay sloot zich in 2014 aan bij het analistenteam van wat nu ESPN is. In die periode heeft hij zich ontpopt tot een ‘gewaardeerde en geliefde kracht’ in de verschillende programma’s die te zien zijn op de betaalzender, zoals Goedemorgen Eredivisie en Voetbal op Vrijdag.

Kraay is zelf ontzettend blij dat hij langer aan ESPN verbonden is. “Het is een heel gepassioneerd, deskundig en fijn team, waarin ik word gewaardeerd, maar ook uitgedaagd”, legt de oud-voetballer zijn keuze uit. “Of ik nou de Keuken Kampioen Divisie analyseer of Oranje, of ik nou langs de lijn sta te interviewen in De Kuip of aan De Krommedijk; ik doe het allemaal met zo veel liefde en plezier. Ik kijk enorm uit naar de komende jaren.”

Ook bij ESPN zijn ze gelukkig langer over Kraay te kunnen beschikken. “Hans hoort bij ESPN, inmiddels al meer dan tien jaar”, geeft Rob Labree, Director Programming & Production van het medium, aan. “Zowel door onze kijkers als door zijn collega’s wordt hij door jong én oud breed gewaardeerd om zijn veelzijdigheid, liefde voor het voetbal en altijd gedegen voorbereiding. We zijn blij dat we er samen nog een paar jaar aan vastplakken.”

Kraay krijgt eigen documentaire

Binnenkort zal er een documentaire bij ESPN verschijnen over Kraay. Naar verwachting zal ESPN Doc: Hansie in het voorjaar van 2025 worden uitgezonden op de betaalzender.

Hans Kraay jr. blijft langer verbonden aan ESPN! 📝 — ESPN NL (@ESPNnl) November 14, 2024

