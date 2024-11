Eén grote afwezige bij 125-jarig jubileumfeest FC Barcelona

FC Barcelona staat volgende week vrijdag met een feest vol VIP's stil bij het 125-jarig bestaan. Eén man die wellicht meer heeft betekend voor de Catalaanse club dan wie dan ook, schittert echter door afwezigheid: .

Op 29 november zal in het Gran Teatre del Liceu in Barcelona een feest worden georganiseerd door de club, waar volgens Mundo Deportivo 'huidige en voormalige sterren uit verschillende teams en onderdelen van Barcelona' acte de présence zullen geven. Behalve het mannenvoetbalelftal met spelers als Frenkie de Jong heeft Barcelona natuurlijk ook een vrouwenvoetbalteam en is de club ook actief in het basketbal, het handbal en het hockey.

Messi slaat het feestje echter over, zo weet diezelfde krant. "Hoewel hij met Inter Miami al uitgespeeld is in de MLS, heeft hij eerdere verplichtingen die het, tenzij er iets onverwachts gebeurt, onmogelijk maken om aanwezig te zijn", leest het. De bewuste afspraken zouden al 'maanden geleden' zijn vastgelegd, waardoor Messi niet in de gelegenheid is om af te reizen naar de stad waar hij zijn grootste successen als clubvoetballer beleefde.

Barcelona plukte Messi op dertienjarige leeftijd weg uit zijn vaderland Argentinië, waar hij uitkwam voor Newell's Old Boys. In 2004 debuteerde de Argentijn, onder trainer Frank Rijkaard, in de hoofdmacht. Het treffen met stadgenoot Espanyol waarin hij dat deed werd met 1-0 gewonnen en zou uiteindelijk de eerste van 778 wedstrijden voor Barcelona zijn, waarin Messi niet minder dan 672 keer scoorde en 303 assists verzorgde bij een treffer van een teamgenoot. Messi won met Barça onder meer tien keer de Spaanse landstitel en viermaal de Champions League, maar in 2021 gebeurde het ondenkbare: het clubicoon verkaste naar Paris Saint-Germain. Na twee seizoenen in de Franse hoofdstad verliet hij het Europese continent om bij Inter Miami, geflankeerd door voormalig Barcelona-ploeggenoten Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets, zijn loopbaan (vermoedelijk) af te gaan sluiten.

