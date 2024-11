UEFA steekt stokje voor plan van FC Barcelona

FC Barcelona keert dit jaar nog niet terug in Camp Nou, meldt de club via de officiële kanalen. De Catalanen blijven nog tot februari 2025 gebruikmaken van het Estadi Olímpic Lluís Companys. FC Barcelona was voornemens om eind dit jaar al terug te keren in het eigen stadion, maar regels van de UEFA zitten de club hierbij dwars.

Reglementen van de Europese voetbalbond staan niet toe dat een club tijdens een toernooi wisselt van stadion. FC Barcelona begon de competitiefase van de Champions League in het Olympisch Stadion en zal de competitiefase hierin ook moeten beëindigen. De club ziet het niet zitten om voor de kosten op te draaien om twee stadions tegelijk draaiende te houden en wijst ook op 'logistieke problemen'. Daarom heeft FC Barcelona besloten om tot het einde van de competitiefase in de Champions League te blijven spelen in het Estadi Olímpic Lluís Companys.

FC Barcelona had eigenlijk als grote wens om eind november al te spelen in het vernieuwde Camp Nou. Dat zou dan mooi samenvallen met de 125ste verjaardag van de Spaanse topclub. Nu zal de club speelronde 21 en 22 van LaLiga, tegen respectievelijk Valencia en Deportivo Alavés, en het Champions League-treffen met Atalanta afwerken in het Olympisch Stadion.

Volgens Voetbal International lijkt het er sterk op dat het vernieuwde Camp Nou op 16 februari zijn deuren opent. FC Barcelona ontvangt die dag Rayo Vallecano in eigen huis. De verbouwing van het stadion is dan nog niet helemaal klaar, naar verwachting voor zo'n zestig procent, waardoor er ruim zestigduizend toeschouwers kunnen plaatsnemen in het stadion.

