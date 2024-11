‘Messi, Suárez, Busquets en Alba krijgen oud-ploeggenoot als nieuwe trainer’

Het huidige Inter Miami begint steeds meer te lijken op het FC Barcelona van zo’n tien jaar geleden. De club uit de Amerikaanse MLS contracteerde de afgelopen jaren , , én en staat nu op het punt om Javier Mascherano aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt de Argentijnse journalist César Luis Merlo althans. Mascherano is op dit moment nog trainer van de Argentijnse Onder-20, maar zal een contract voor meerdere seizoenen gaan tekenen in Miami.

Inter Miami eindigde in het afgelopen seizoen bovenaan in de Eastern Conference en werkte zodoende met veel vertrouwen toe naar de play-offs, maar daarin ging het in de achtste finales al mis tegen Atlanta United. Niet veel later meldden Amerikaanse media dat Gerardo Martino, sinds juli vorig jaar hoofdtrainer van Inter Miami, gaat vertrekken. Inter Miami moet dus op zoek naar een nieuwe trainer en lijkt in die zoektocht te zijn uitgekomen bij een goede bekende van Messi, Suárez, Busquets en Alba.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederlander genoemd als nieuwe trainer Messi en co bij Inter Miami

Merlo meldt vrijdag zelfs al dat Mascherano de ‘nieuwe’ hoofdtrainer is van Inter Miami en een ‘langetermijncontract’ gaat ondertekenen. Daarmee komt er een einde aan zijn dienstverband bij de Argentijnse voetbalbond. Mascherano had de afgelopen jaren meerdere jeugdelftallen onder zijn hoede. Hij stond afgelopen zomer nog aan het roer van de Olympische ploeg, die een groep met Marokko, Irak en Oekraïne weliswaar overleefde maar in de kwartfinale kopje onder ging tegen gastland Frankrijk.

Mocht Mascherano daadwerkelijk aan de slag gaan bij Inter Miami, dan wordt dat zijn eerste avontuur als clubtrainer. De Argentijn zette eind 2020 een streep onder zijn loopbaan als voetballer. Hij speelde tijdens zijn carrière voor onder meer West Ham United, Liverpool en FC Barcelona. Bij FC Barcelona was hij ploeggenoot van Messi, Suárez, Busquets en Alba. Mascherano maakte in 2010 de overstap van Liverpool naar FC Barcelona en werd vijf keer kampioen van Spanje. Hij won ook nog eens tweemaal de Champions League met de Catalanen. Mascherano droeg bovendien 147 keer het shirt van zijn land, waarmee hij in 2014 de finale van het WK bereikte.

🚨[EXCLUSIVO] Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami.

*️⃣El club ya cruza documentos con el argentino, que firmará un contrato a largo plazo.

*️⃣Dejará su puesto como DT de la Sub 20 para dirigir a Messi. #TratoHecho pic.twitter.com/DLK95ZHQ98 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 22, 2024

Update 17.26 uur: Inter Miami bevestigt vertrek Martino

Het hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar Inter Miami heeft het vertrek van hoofdtrainer Martino vrijdag wereldkundig gemaakt. De Argentijn werd in juli vorig jaar aangesteld als eindverantwoordelijke voor de ploeg van Messi en consorten, maar trekt de deur na nog geen anderhalf jaar weer achter zich dicht. Het is de derde keer dat er een einde komt aan een samenwerking tussen Messi en Martino. Laatstgenoemde was in het seizoen 2013/14 bij FC Barcelona de trainer van Messi en later zou hij ook bij de nationale ploeg van Argentijn met de wereldster op het trainingsveld staan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had voor Manchester United getekend.