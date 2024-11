Negatieve hoofdrol voor Bizot: Lewandowski profiteert en schiet zichzelf in rijtje met Ronaldo en Messi

FC Barcelona heeft dinsdagavond niet veel tijd nodig gehad om de score te openen in de thuiswedstrijd tegen Stade Brest in de Champions League. Na een fraai balletje van Pedri beukte omver, waardoor scheidsrechter Irfan Peljto niets anders kon dan de thuisploeg een strafschop geven. Lewandowski ging zelf achter de bal staan, faalde niet en staat daardoor op honderd doelpunten in het miljardenbal.

FC Barcelona is bezig aan een goede eerste seizoenshelft, maar de laatste weken is er wat zand in de motor gekomen. De Catalanen gingen in de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode met 1-0 onderuit bij Real Sociedad en gaven afgelopen zaterdag op bezoek bij Celta de Vigo een 0-2 voorsprong uit handen. Ze hebben dus het een en ander recht te zetten. Dat moet dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Stade Brest. FC Barcelona is in ieder geval goed begonnen en opende dus al vroeg de score.

Pedri legde bal met een fraaie pass op de borst van Lewandowski, die nog voordat hij er iets mee kon doen ondersteboven werd gelopen door Bizot. De voormalig keeper van onder meer FC Groningen en AZ dacht waarschijnlijk dat Lewandowski het balletje van Pedri met zijn hoofd zou verlengen, want hij sprong met zijn armen gestrekt in de lucht. Bizot beukte Lewandowski echter in zijn rug, waardoor arbiter Peljto zich genoodzaakt zag om naar de stip te wijzen. Lewandowski, een van de grote uitblinkers bij FC Barcelona dit seizoen, faalde niet: 1-0.

Bijzondere mijlpaal voor Lewandowski

De Pool gaat met zijn openingstreffer tegen Stade Brest de geschiedenisboeken in, want hij is na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi pas de derde speler die de grens van honderd doelpunten in de Champions League heeft bereikt. Een geweldige prestatie van de spits, die in dienst van Borussia Dortmund en Bayern München al schitterde in het miljardenbal. Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar FC Barcelona. Hij werd tijdens zijn eerste seizoen in Spanje meteen kampioen, maar succes in de Champions League bleef uit. FC Barcelona was in 2022 al na zes groepsduels uitgespeeld en werd eerder dit jaar in de kwartfinales door Paris Saint-Germain uit het toernooi geknikkerd.

