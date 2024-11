Frenkie de Jong slikt drie dagen na absoluut dieptepunt nieuwe tegenvaller bij FC Barcelona

begint dinsdagavond op de bank bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Stade Brest. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de middenvelder, die afgelopen zaterdag nog bakken met kritiek over zich heen kreeg na zijn teleurstellende invalbeurt in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. Trainer Hans-Dieter Flick kiest in de vijfde wedstrijd in de competitiefase van de Champions League voor een middenveld bestaande uit Pedri, Marc Casadó en Fermín Lopez.

Het zit De Jong ook dit seizoen niet mee bij FC Barcelona. De international van het Nederlands elftal liep in april van dit jaar een zware enkelblessure op, waardoor hij niet alleen het slot van het afgelopen seizoen, maar ook de start van het nieuwe seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Hij maakte begin vorige maand zijn rentree. In de Clásico tegen Real Madrid kwam De Jong meteen na de pauze binnen de lijnen. Hij maakte een overtuigende indruk en werd overladen met complimenten. De Jong leek zijn plek in het elftal van Flick te hebben veiliggesteld.

Maar niets blijkt minder waar. Of het te maken heeft met het feit dat hij in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad, vlak voor de recente interlandperiode, een tik kreeg en daardoor in de rust uit voorzorg naar de kant werd gehaald of niet; het moet De Jong teleurstellen dat hij voor de tweede wedstrijd op rij plaats moet nemen op de bank. Niet in de laatste plaats omdat hij gebrand zal zijn op revanche. De Jong kwam zaterdagavond op bezoek bij Celta de Vigo een kwartier voor tijd binnen de lijnen. FC Barcelona stond op dat moment met 0-2 voor, maar na de rode kaart voor Casadó stortte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar.

LEES OOK: ‘Slechte houding De Jong zet kwaad bloed bij Barcelona’

De Jong kreeg na afloop veel kritiek over zich heen. De kritiek was niet mals. Fans reageerden onder een Instagram-post van De Jong dat hij moest vertrekken. Nu is De Jong sinds zijn transfer naar FC Barcelona wel vaker het mikpunt van kritiek geweest, maar zaterdagavond vormde een absoluut dieptepunt voor de middenvelder. Hij zal dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Stade Brest moeten hopen op een invalbeurt. Flick geeft tegen de Fransen de voorkeur aan Pedri, Casadó - die ondanks zijn rode kaart tegen Celta ‘gewoon’ mag blijven staan - en Lopez. Voorin is Lamine Yamal nog altijd niet van de partij. Het toptalent liep voor de interlandperiode een blessure op en FC Barcelona is heel voorzichtig met hem.

Opstelling FC Barcelona: Peña; Kounde, Cubarsí, Martínez, Gerard Martín; Pedri, Casadó, Lopez; Raphinha, Lewandowski, Olmo.

