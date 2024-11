FC Twente-supporters krijgen advies over Ajax-spits Weghorst: 'Dan zal hij geen knikker raken'

De FC Twente-supporters zouden er zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Ajax goed aan doen om een warm bad te geven. Dat schrijft Leon ten Voorde in zijn column voor De Twentsche Courant Tubantia. Volgens de journalist zal de spits dan ‘geen knikker raken’ in De Grolsch Veste.

“Als ze bij FC Twente een goede gastheer willen zijn, dan ligt zondag in de kleedkamer van Ajax de Twentse Almanak”, hint Ten Voorde op het feit dat Weghorst voorafgaand aan de topper tussen Ajax en PSV een boek zat te lezen in de dug-out. “Gewoon een boekje ter overpeinzing, te gebruiken op de stille, eenzame momenten voor de wedstrijd.”

De journalist verwacht niet dat spelers als Brian Brobbey of Remko Pasveer aanslaan op het boek, maar vindt het wel iets voor Weghorst. “Je had deze week de megalomane rentree van Johan Derksen, die van Donald Trump en je hebt zondag de terugkeer van Wout Weghorst uit Borne op oale groond. Dat kan niet anders dan een prachtig spektakelstuk worden.”

Ten Voorde stelt dat ‘we’ alles van het gedrag van Weghorst kunnen vinden. “Maar je moet ook respect hebben dat hij onverstoorbaar elke storm tegemoet durft te treden. Staande op een dijk, met golven die beuken op de kust, de armen gespreid, het hoofd iets schuin omhoog, en dan die blik van: kom maar op. Wout Weghorst is eigenlijk helemaal geen Tukker, maar een eigengereide Urker die zich niet laat voorschrijven dat hij een prikje moet nemen op een normale basisschool.”

Weghorst warm bad geven

In aanloop naar de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax heeft Ten Voorde nog wel een tip voor de FC Twente-supporters. “Als ze bij Vak-P slim zijn, ontvangen ze Wout Weghorst zondag als een verloren zoon. Een metersgroot spandoek is misschien een tikkeltje overdreven en het ‘Wou-tje Weghorst we worden kampioen’ hoeft ook niet. Maar je zult zien dat de spits van Ajax als de brandweer gaat als het stadion zich tegen hem keert, terwijl hij in de war raakt van een ovationeel applaus. Geef Wout Weghorst een warm bad en hij zal geen knikker raken”, besluit hij.

