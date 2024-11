Feyenoord-trainer Priske beticht van hypocrisie: 'Zeg het dan gewoon!'

Valentijn Driessen vindt het maar 'hypocriet' dat Brian Priske vrijdag niet exact wilde vertellen met welke kwetsuur keeper momenteel kampt. De Deense oefenmeester ging daarentegen wél tot achter de komma in op de fysieke problemen waarmee is teruggekeerd van het Nederlands elftal.

Bijlow speelde sinds de komst van Priske tweede viool achter Timon Wellenreuther. De Duitser leverde echter een aantal mindere optredens af als eerste keus onder de lat en werd na het met 0-2 verloren duel met Ajax geslachtofferd. Bijlow keepte vervolgens het thuisduel met AZ (3-2 winst) en leek zo zijn plek onder de lat terug te hebben veroverd, maar ontbrak een week later tegen Almere City (1-4) vanwege een niet nader omschreven spierblessure. Vrijdag bleek op het persmoment dat Bijlow er zaterdagavond tegen sc Heerenveen andermaal niet bij is.

Bovendien is aanvoerder Timber tegen de Friezen, die worden getraind door Feyenoord-icoon Robin van Persie, óók niet van de partij. De middenvelder meldde zich anderhalve week geleden al niet geheel fit in Zeist, maar werd tóch bij de selectie gehouden voor het uitduel bij Bosnië-Herzegovina. Dit terwijl Frenkie de Jong en Virgil van Dijk wél eerder terugkeerden naar hun respectievelijke werkgevers FC Barcelona en Liverpool. Priske weigerde vrijdag openlijk kritiek te leveren op de handelswijze bij de nationale ploeg, maar straalde wel in alles uit te balen van de gang van zaken.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Driessen: "Wat opvallend is bij Feyenoord is dat Priske gewoon aangeeft welke kwetsuur Timber heeft. Maar over Bijlow kwam er iets van een spierblessure en dat het lang kan duren, maar dat wordt dan ineens niet genoemd. Dat is ook zo hypocriet, zeg het dan gewoon bij alle twee en verschuil je niet achter privacy. Zeg gewoon wat die jongen heeft." Mike Verweij haakt in: "Dat merk je bij Priske wel, hij wil heel vaak de politiek correcte antwoorden geven. Maar bij Bijlow is het om die jongen te beschermen", denkt de journalist. Presentator Pim Sedee oppert dat het feit dat de doelman afgelopen zomer bij Southampton niet door de medische keuring kwam en daardoor een transfer naar de Premier League in het water zag vallen ermee te maken zou kunnen hebben. "Ze hebben het nu over een spierblessure, maar dat zal niet zijn pols zijn", vermoedt Driessen op zijn beurt.

