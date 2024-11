Feyenoord close met hooligans: club organiseerde feest na geweldsincident in De Kuip

Feyenoord organiseerde enkele maanden na het geweldsincident in De Kuip, waarbij een 21-jarige scheidsrechter gewond raakte, een supportersfeest in Lloret de Mar. Dat meldt NRC. De Rotterdammers namen het begin oktober op tegen Girona en de club zag zijn kans schoon om tegelijkertijd een supportersfeest te organiseren op ongeveer een half uur rijden van waar de Champions League-wedstrijd gespeeld zou worden.

"Als Feyenoord aan het begin van het huidige seizoen tegen het Spaanse Girona speelt, in oktober, wordt er in Lloret de Mar, op een half uur rijden, opnieuw door Feyenoord een feest voor supporters georganiseerd", schrijft NRC. "Op de flyer staan de logo’s van de Rotterdam Radicals en sfeergroep De Noordzijde, naast het logo van de afdeling Supporterszaken van Feyenoord. Een halve liter bier kost 4 euro, het feest begint op de dag van de wedstrijd om half twaalf ’s middags."

De krant wijst erop dat er enkele maanden eerder in De Kuip 'opnieuw een zwaar incident' heeft plaatsgevonden, waarbij Damian K., de eigenaar van de Rotterdam Radicals, betrokken was. Hij was een van de twee personen die de scheidsrechter mishandelde bij het toernooi dat door Feyenoord werd georganiseerd.

Volgens NRC kondigde de Supporters Liaison Officer, de Feyenoord-medewerker die aan de scheidsrechter vroeg om zijn aangifte in te trekken, het supportersfeest aan op social media. "Daarbij tagt de medewerker ook Cheverno van A., de man van de Hitlergroet", vervolgt de krant.

Feyenoord-medewerker samen met hooligans in Girona

NRC weet te melden dat diezelfde medewerker van Feyenoord een maand voor de wedstrijd van de Rotterdammers in Spanje ook al in Girona was. Dat blikt uit foto's op zijn sociale media. Het frappante was dat op hetzelfde moment de veroordeelde Noordzijde-bestuurder Cheverno van A. en Damian K. daar ook aanwezig waren.

"De leiders van De Noordzijde en de Rotterdam Radicals staan samen op de foto in het stadion van de Spaanse club, in het uitvak", klinkt het in het NRC. "Dat is een plek waar gewone bezoekers van het stadion van Girona niet zomaar kunnen komen. Een woordvoerder van Girona wil niet zeggen hoe de fans toegang kregen tot het stadion en of ze er waren als onderdeel van een officiële Feyenoord-delegatie. Vragen erover vallen volgens hem onder de bevoegdheid van Feyenoord."

Feyenoord wil niet zeggen wie de rekening voor de reis van Cheverno van A. en Damian K. heeft betaald, maar geeft aan dat er sprake is van een 'nauwe samenwerking' met supporters bij het organiseren van uitwedstrijden.

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

