Jannick van der Laan (29) na Feyenoord - Fortuna beticht van ernstig feit

Een zware aantijging zaterdagavond in De Eretribune aan het adres van scheidsrechter Jannick van der Laan. Analist Kees Luijckx beticht de 29-jarige arbiter na afloop van Feyenoord -Fortuna Sittard (1-1) van ‘thuisfluiten’.

Aanleiding van de kritiek op Van der Laan is een moment kort na rust waarbij Igor Paixão een harde overtreding maakte op Josip Mitrovic. De Braziliaanse aanvaller van Feyenoord stak rond de middenlijn zijn been uit en vloerde Mitrovic daarmee. De spits van Fortuna moest de strijd kort erna geblesseerd staken; Van der Laan liet Paixão wegkomen zonder gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Timber bemoeit zich plots met interview van Giménez en Kraay junior: ‘Zeg ‘nee’, zeg ‘nee’’

“Het is echt belachelijk! Het is echt belachelijk dat daar geen gele kaart voor wordt gegeven. Ik krijg dan toch een beetje een thuisfluitgevoel”, reageert Luijckx na afloop zichtbaar geïrriteerd bij ESPN. Presntator Jan Joost van Gangelen merkt vervolgens op dat het voor Van der Laan zijn eerst wedstrijd in De Kuip was.

Luijckx vervolgt: “Hij staat er ook nog eens heel dicht op. Het is geen rood hoor, maar het is een hele rare overtreding.” Kort erna toonde Van der Laan Fortuna-verdediger Shawn Adewoye wél een gele kaart, nadat hij Calvin Stengs aan het shirt trok.

Luijckx: “Dit is ook geel hoor, maar dit is veel minder. En hij wordt wél gestraft. Er wordt met twee mate gemeten. Ik snap het gewoon niet daar niet tegen wordt opgetreden. Dat is frustrerend als je een wat kleinere club bent, zoals Fortuna.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans Feyenoord tonen levensgroot spandoek met boodschap aan Man City

De supporters van Feyenoord toonden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een spandoek dat eerder deze week werd verboden door Manchester City.