Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske hakt knoop door over Timber en Bijlow

Feyenoord gaat dinsdagavond in de Champions League op bezoek bij Manchester City. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Brian Priske zijn elftal op vier plekken zal wijzigen. Onder meer aanvoerder staat voor een terugkeer in de basis.

De positie onder de lat is bij Feyenoord veel om te doen geweest. Waar Timon Wellenreuther het seizoen als eerste keuze begon, werd hij na meerdere fouten vervangen door Justin Bijlow. Laatstgenoemde liep echter een spierblessure op in zijn enige wedstrijd, waardoor Wellenreuther toch weer onder de lat staat. Hoewel Bijlow wel weer tot de selectie behoort, is de verwachting dat hij nog niet in de basis zal beginnen in Manchester.

In tegenstelling tot Bijlow zal Timber waarschijnlijk wel terugkeren van zijn blessure. De Oranje-international kwakkelde voor de interlandbreak met zijn enkel. Nadat hij bij het Nederlands elftal op de training moest afhaken, bleek hij zaterdag niet fit genoeg om in actie te komen tegen sc Heerenveen (3-0). Hoewel Priske er weinig over wilde loslaten, staat Timber dinsdagavond vermoedelijk aan de aftrap. Hij vormt dan waarschijnlijk het middenveld met Antoni Milambo en In-beom Hwang.

Achterin zal Priske noodgedwongen moeten wisselen, aangezien Givairo Read niet speelgerechtigd is. Wat dat betreft komt de terugkeer van Jordan Lotomba goed uit en kan hij naar verwachting direct in de basis starten. Daarnaast zal Priske er waarschijnlijk voor kiezen Bart Nieuwkoop op rechtsbuiten te zetten voor wat extra defensieve zekerheid, wat ten koste zou gaan van Anis Hadj Moussa. In het hart van de verdediging keert Gernot Trauner vermoedelijk terug.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Nieuwkoop, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Lewis, De Bruyne, Nunes; Savinho, Haaland, Foden.

