'Na blessuregolf bij Feyenoord voegt Priske nieuw talent aan wedstrijdselectie toe'

De kans is groot dat zaterdag bij het duel Feyenoord - AZ op de bank zit. Coach Brian Priske heeft weinig opties in de spits, waardoor de 18-jarige aanvaller goed kan worden gebruikt.

Redmond werd in 2019 overgenomen van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Sindsdien is hij in Rotterdam actief, terwijl hij ook geregeld zijn opwachting mag maken in de jeugdelftallen van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Priske trekt pijnlijke conclusie en voert ingrijpende wijziging door

Dit seizoen kwam hij in twee duels in de onder 19-divisie tot één doelpunt, terwijl hij ook mee mocht spelen in het onder 21-elftal. Daarin scoorde hij twee maal in vier wedstrijden. In totaal heeft hij in drie seizoenen en een beetje 31 doelpunten voor verscheidene jeugdelftallen van Feyenoord gemaakt.

Door blessures bij Santiago Giménez en Ayase Ueda, is Julian Carranza de enige overgebleven spits in de hoofdselectie. Brian Priske liet Redmond vervolgens meetrainen. In die sessies kon hij overtuigen, waardoor de kans op een plek in de wedstrijdselectie tegen AZ volgens Feyenoord Youth Watcher groot is.

Zepiqueno Redmond (18) maakte gisteren indruk en traint ook vandaag met Feyenoord 1 mee. De kans is erg groot dat hij morgen bij de wedstrijdselectie zit. 🔥 pic.twitter.com/iTxsTXaTTp — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) November 1, 2024

Update 16:35

Feyenoord Youth Watcher weet dat Redmond zaterdag bij de wedstrijdselectie zal zitten, voor het duel met AZ. De jongeling begint hoogstwaarschijnlijk op de bank.