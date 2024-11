Henk Spaan geeft Johan Derksen pijnlijke nieuwe bijnaam

Johan Derksen heeft een zeer tegendraadse mening wat betreft voetbal, zo constateert Henk Spaan. Als het vaste gezicht van Vandaag Inside een speler of trainer beoordeelt, blijkt volgens de columnist vaak het tegenovergestelde. Onder meer Francesco Farioli en Pepijn Lijnders kunnen er volgens Derksen niks van.

“In de jaren zestig had je bij de Volkskrant een filmrecensent met een onbedoelde functie”, begint Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Waardeerde hij een film, sloeg je hem over, beoordeelde hij hem slecht, wist je dat je erheen moest.” Volgens de journalist heeft Vandaag Inside tegenwoordig eenzelfde rol als het gaat om voetbal. “Vooral Derksen is de koning van het averechtse oordeel. Farioli kan er volgens hem niks van en Lijnders nog minder.”

“De laatste gaf woensdag voetballes aan Brian Priske van Feyenoord”, gaat Spaan verder. De Rotterdammers namen het in de vierde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen Red Bull Salzburg, waar Lijnders sinds afgelopen zomer aan het roer staat. Hoewel de Oostenrijkers voor het duel nog geen punten hadden gepakt in het miljardenbal, wisten ze in De Kuip de volle buit te pakken: 1-3.

Gloukh ‘verlengstuk’ van Lijnders

Volgens Spaan heeft dat met name te maken met de ‘formidabel spelende’ Oscar Gloukh. “Lijnders’ verlengstuk op het veld, een spelbepaler van twintig jaar”, schrijft de columnist. “Hij liet twee assists optekenen van de slechts 49 keer dat hij de bal beroerde. Dat is een percentage van vier. Het moet een wereldrecord zijn. Kennelijk had Feyenoord hem vooraf niet beoordeeld. Hij werd obsessief gezocht door medespelers. De bal verloor hij nooit.” Het feit dat Gernot Trauner, een verdediger, volgens Spaan de beste man was aan Rotterdamse zijde, zegt volgens hem genoeg.

