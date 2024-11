Kenneth Perez velt hard oordeel over PSV en waarschuwt ploeg van Peter Bosz

Kenneth Perez vindt dat ze zich bij PSV zorgen moeten maken. De Deense analist van ESPN is niet overtuigd van de Eindhovenaren en vindt het spel van de landskampioen niet goed genoeg. Daarnaast stelt Perez dat de bank van PSV ‘niet zo heel sterk’ is.

“Dit moet een wake-upcall zijn voor PSV”, waarschuwt Perez de landskampioen bij Dit was het Weekend op ESPN. “Die natuurlijk ook freewheelend door het programma zijn gegaan met tien wedstrijden tegen clubs uit het rechterrijtje bij wijzen van.”

Eerder er stelde Perez dat PSV zich zorgen moet vragen, waarna presentator Milan van Dongen vraagt waarom. “Het spel is gewoon niet goed genoeg om teams die net iets beter zijn dan het rechterrijtje te verslaan”, is de analist kritisch. “In dit geval was de eerste test, de elfde wedstrijd, was echt de test. Die verlies je. En best wel kansloos.”

Volgens Perez mocht PSV de handjes dichtknijpen met de 1-1 ruststand. “Ik vond eigenlijk dat Ajax heel ontevreden met de 1-1 in de rust moest zijn. Die waren gewoon echt tachtig procent van de wedstrijd beter. Ik vond het echt te weinig van PSV. Dat is eigenlijk het hele seizoen en je bent er heel goed mee weggekomen met dertig punten uit tien wedstrijden. Peter Bosz is er ook wel heel scherp op van: dit is niet goed genoeg, het moet beter.”

Perez vindt PSV-bank ‘niet zo heel sterk’

Van de Eindhovense bank is Perez ook allerminst onder de indruk. Zo kan Bosz door blessures geen beroep doen op de middenvelders Joey Veerman en Jerdy Schouten. “Dat betekent dat je andere mensen daar moet neerzetten. Dan is je bank niet zo heel sterk. Wat we toch allemaal wel dachten, dat PSV zo’n brede selectie heeft. Nou, helemaal niet. Ajax werd beter door de invallers en PSV werd nog slechter door de invallers”, besluit Perez kritisch.

